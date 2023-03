拳擊／運動員悲歌！2018年青年奧運銀牌得主 戰死烏克蘭戰場

據烏克蘭方面傳來消息,曾獲2018年布宜諾斯艾利斯青年奧運銀牌的烏克蘭拳擊選手加利尼契夫(Maksym Galinichev),於3月中戰死於俄羅入侵烏克蘭戰場上,享年22歲,運動界聞訊都為之哀悼。

加利尼契夫在盧甘斯克地區服役於烏克蘭第25空降旅,他在那裡戰死,這名拳擊手自2022年5月以來一直參戰,去年5月曾拒絕參加今年5月在亞美尼亞舉行的歐洲拳擊聯合會(EUBC)男子歐洲拳擊錦標賽,以專注於幫助自己的國家作戰。

加里尼契夫除了在2018年夏季青年奧運會上獲得56公斤級銀牌外,那一年他還贏得歐洲青年拳擊錦標賽的金牌,他仍繼續挑戰更高層別的比賽,只是遭逢俄羅斯入侵,他毅然從軍,參與保衛家園的戰役。

由於國際業餘拳擊總會(IBA)主席為俄羅斯籍克里姆列夫 (Umar Kremlev),在同意俄羅斯及白俄選手參賽的國際業餘拳擊賽會下,烏克蘭目前抵制參賽,因此並未派員參加在印度新德里的世界錦標賽。

On March 10, silver medalist of the 2018 Youth Olympics Maksym Galinichev laid down his life for independent Ukraine🕯️



In the spring of 2022, Maksym refused to participate in the European Boxing Championship and volunteered for the airborne assault troops.



Glory to Hero 😪 pic.twitter.com/xQQszWa0tG