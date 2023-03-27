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亞運／28場館考察完成 中華奧會最擔心航班問題

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
中華奧會早上考察杭州亞運時舉辦拳擊的杭州體育館。圖／中華奧會提供
中華奧會早上考察杭州亞運時舉辦拳擊的杭州體育館。圖／中華奧會提供

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運9月登場，由中華奧會副主席蔡家福領軍的考察團上周開始展開一連7天的行程，今天早上走訪完3個場館後完成任務，蔡家福笑說此趟堪稱「鐵人行程」，總共走訪28個場館，考察團各場館都做了充分的資訊搜集，唯一較擔心的就是航班問題。

受疫情影響，兩岸多個航點取消，陸委會日前才宣布從22日恢復10個航點，且由杭州和深圳、廣州先行，但復航速度依航空業者，目前中華航空和長榮航空仍沒直飛班機，考察團都是由上海進出，拉車到杭州約要3小時，第一天清晨出發，抵達杭州已傍晚，今天也是上午看完場館就要驅車前往上海準備返國，等於是5天半走訪28個場館。

蔡家福表示，目前航班還是較大問題，盼盡量減少選手舟車勞頓時間；擔任考察團顧問的體育署副署長洪志昌也提到，杭州亞運除選手村，另外設有5個選手分村，中華代表團另外會設立一個中繼站服務跆拳道和角力選手。

跆拳道場館臨安體育文化會展中心體育館距離選手村64公里，車程約1小時左右，中華代表團設立中繼站，讓選手在比賽前一日可入住準備，減少通車時間。

考察團一行人包括教練、攝影組成的技術組，體育署和國訓中心代表組成的輔導組，以及媒體組，蔡家福也肯定每位團員的用心，「不管選手進出動線或特線，教練都做很仔細紀錄，這對賽前準備、比賽適應一定有很大幫助。」他特別提到，像滑輪溜冰教練吳炯助赤腳在賽道走了兩圈、射擊協會秘書長林政賢自備測量儀器丈量射箭場大型LED螢幕，不只是專業展現，連杭州亞運組委會都留下深刻印象。

不只是考察個場館、選手村及交通動線，蔡家福指出，兩岸體育交流此行也有很好互動，除中國奧會為考察團規劃良好的參觀解說，杭州多區的首長也接待了考察團，許多教練也和當地專項人員互留訊息，可增加未來合作機會。

洪志昌補充說，此行考察後，已有教練提出來移地訓練適應場地的想法，高球預計4月底就可前來適應場地，這是其他國家沒有的特殊禮遇。

中華奧會副主席蔡家福（右）是杭州亞運代表團總領隊，考察團中致贈禮品給場館代表。圖／中華奧會提供
中華奧會副主席蔡家福（右）是杭州亞運代表團總領隊，考察團中致贈禮品給場館代表。圖／中華奧會提供
中華奧會副主席蔡家福（中）考察杭州亞運時舉辦拳擊的杭州體育館。圖／中華奧會提供
中華奧會副主席蔡家福（中）考察杭州亞運時舉辦拳擊的杭州體育館。圖／中華奧會提供

亞運 體育署

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