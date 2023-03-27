邁阿密名人賽／姊妹合拍再奪勝 詹詠然、詹皓晴安抵8強

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中央社／ 台北27日電
詹詠然（前）與詹皓晴（後）。圖擷自詹詠然臉書。
詹詠然（前）與詹皓晴（後）。圖擷自詹詠然臉書。

台灣「詹家姊妹」詹詠然詹皓晴今天在WTA邁阿密網球賽女雙16強，以7比5、6比3擊敗俄羅斯、斯洛伐克組合，順利挺進最終8強。

詹詠然和詹皓晴自從上個月在同屬WTA 1000等級的杜拜女網賽合拍後，狀況越來越好。今天面對俄羅斯亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）和斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）組合，歷時78分鐘仍順利過關。

首盤前段雙方都表現不穩，互相都破了對方2次發球局，隨後一路保發，「詹家姊妹」在6比5的局數領先時，進入第12局輪到對手發球，結果雙方戰成40比40的Deuce後，台灣組合率先逼出破發點也是盤末點就順利拿下，驚險收下首盤勝利。

第2盤詹詠然和詹皓晴逐漸回穩，沒再讓對手有輕鬆破發的機會，並且在順利破了對手第1個發球局後，一度以4比1的局數領先，最終在出現第2個賽末點時如願帶走比賽勝利。

詹詠然和詹皓晴這場比賽表現不差，尤其第一發球進球率高達73%，比對手的50%高出許多。已經晉級8強的詹家姊妹，只要再過一關，就可追平她們在2019年寫下的4強賽史最佳成績。

詹皓晴 詹詠然 邁阿密

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