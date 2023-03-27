邁阿密名人賽／姊妹合拍再奪勝 詹詠然、詹皓晴安抵8強
台灣「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴今天在WTA邁阿密網球賽女雙16強，以7比5、6比3擊敗俄羅斯、斯洛伐克組合，順利挺進最終8強。
詹詠然和詹皓晴自從上個月在同屬WTA 1000等級的杜拜女網賽合拍後，狀況越來越好。今天面對俄羅斯亞歷山卓娃（Ekaterina Alexandrova）和斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）組合，歷時78分鐘仍順利過關。
首盤前段雙方都表現不穩，互相都破了對方2次發球局，隨後一路保發，「詹家姊妹」在6比5的局數領先時，進入第12局輪到對手發球，結果雙方戰成40比40的Deuce後，台灣組合率先逼出破發點也是盤末點就順利拿下，驚險收下首盤勝利。
第2盤詹詠然和詹皓晴逐漸回穩，沒再讓對手有輕鬆破發的機會，並且在順利破了對手第1個發球局後，一度以4比1的局數領先，最終在出現第2個賽末點時如願帶走比賽勝利。
詹詠然和詹皓晴這場比賽表現不差，尤其第一發球進球率高達73%，比對手的50%高出許多。已經晉級8強的詹家姊妹，只要再過一關，就可追平她們在2019年寫下的4強賽史最佳成績。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言