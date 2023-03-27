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羽球／無緣本季首冠仍有收穫！周天成：對奧運積分賽充滿信心

聯合新聞網／ 綜合報導
周天成。 美聯社
周天成。 美聯社

BWF超級300系列的瑞士羽球公開賽昨天結束，我國羽球一哥周天成勇闖決賽，對決日本好手渡邊航貴，雙方激戰74分鐘，周天成以20：22、21：18、12：21輸球，無緣本季首冠，不過他賽後表示，拍下安賽龍（Viktor Axelsen）足以讓他信心大增。

BWF官網報導，周天成在昨天賽後表示：「這是一場艱困的比賽，他打得非常好（渡邊航貴）」、「我試圖跟上並提升速度、注意力及精神。雖然結果不如意，但很高興來到這裡參加決賽，這裡有一群很棒的觀眾，我喜歡在這比賽。」

安賽龍上周才剛在全英賽爆冷輸球，止步16強，試圖重新振作的他，本周在4強賽被周天成直落二擊敗，這是周天成生涯交手安賽龍19次之中，第3次贏球，也是暌違1199天後再度取勝。

「昨天我對陣安賽龍取得久違的勝利，這讓我對接下來的巴黎奧運積分資格賽，充滿信心」周天成說。

周天成

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