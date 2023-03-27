拳擊／林郁婷性別未過疑雲 體育署長鄭世忠：現階段給選手心理支持更重要

針對台灣拳擊女子好手林郁婷，在印度新德里世界錦標賽，疑似性別檢測未通過，而被取消資格一事，新任體育署長鄭世忠對此事也相當關心，他隨即做出兩點指示：

一、目前體育署已經對此案有初步細節的掌握。體育署希望在林郁婷選手回到國內後，由國訓中心先與選手、教練細談，同時也對選手表達體育署與拳擊協會接下來對她的支持。

二、現階段對選手的心理支持比任何事都重要，這部分也請國人諒解，先給選手、教練一點時間。在充分溝通之後，體育署與協會一定會盡快向各位說明。

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