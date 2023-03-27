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拳擊／性別生化指數異常痛失獎牌 林郁婷非唯一「受害者」

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拳擊／性別生化指數異常痛失獎牌 林郁婷非唯一「受害者」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣女子拳擊名將林郁婷。 林郁婷臉書
台灣女子拳擊名將林郁婷。 林郁婷臉書

打下過2面世錦賽金牌的東京奧運國手林郁婷，今年世錦賽以衛冕者身份挑戰女子57公斤級連霸，雖止步4強仍獲得銅牌一面，但頒獎典禮時卻突然被通知遭除名，昨天國際拳擊總會（IBA）才通知是因林郁婷賽前性別生化指數異常；中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘表示，過往從不曾有類似檢測，且「受害者」不只林郁婷。

彭俊銘提到，國際奧會（IOC）2015年開始放寬跨性別規定，IBA隔年開始就有在賽事中進行選手的「性徵檢查」，這次世錦賽技術手冊也有註明賽期選手必須在任何時間配合檢測，否則將直接取消資格，並且有預告會檢測林郁婷，「郁婷有配合，進去抽了血就走了，沒有不配合，之後才被告知報告有異常。」

彭俊銘提到，性別檢測和世界反運動禁藥機構（WADA）的藥檢不同，資訊並不透明，像過往都是性徵檢查，這次是第一次遇到用抽血的方式檢測，且不只林郁婷遭取消銅牌，還有另一位阿爾及利亞選手是在全部賽程還沒結束就直接遭取消資格。

阿爾及利亞的凱利夫（Imane Khelif）參加女子66公斤級，她4強賽奪勝後被通知性別生化指數檢測異常，決賽資格由泰國選手遞補，痛失爭取金牌機會。

「阿爾及利亞那邊也很無助，也在尋求解答。」彭俊銘表示，像林郁婷是哪項指數異常，報告知銅牌取消的當下都沒答案，大會預計中華隊離開前會給答案，明天中午拳擊隊回台後或許才會有更多資訊。

林郁婷 世錦賽

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