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避免跨性別選手影響公平性 性別生化檢驗行之有年

聯合報／ 聯合新聞網／即時報導
林郁婷(左)。 取自林郁婷臉書
林郁婷(左)。 取自林郁婷臉書

我國拳擊女將林郁婷在昨天傳出因為性別生化檢驗未過，世錦賽銅牌遭到取消的狀況，至於為何要採取「性別生化檢驗」，其中一個主要因素就是避免跨性別選手參賽影響到比賽的公平性，在當前多數體育賽事中，都會對選手隨機進行性別檢測或是賽前要求繳交性別證明，參考依據可能包括染色體、睪固酮濃度等。

跨性別運動員的參賽權益與公平性一直是體育界長久以來最難解的議題，在國際奧會競爭公平原則下，多數體育項目仍舊會採取性別生化檢測來區分選手的參賽性別分組，甚至一些開放跨性別選手參賽的賽事，也會透過檢驗睪固酮指數，來作為選手是否符合參賽標準的依據。

儘管睪固酮被認為是會對運動表現產生優勢生理條件的因素之一，尤其是對於女運動員來說，睪固酮的濃度更被視為是性別檢驗的重要參考數值，但過去也不乏有生理女性運動員因個人體質而遭到誤判的狀況發生，甚至部分女性運動員也會透過服用荷爾蒙藥物，來配合比賽時程調整生理期，進而導致血液檢測的結果異常。

世錦賽 林郁婷 跨性別

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