羽球／「再給自己一次機會」 小戴發文留伏筆有望續拚巴黎奧運

我國羽球一姊戴資穎今早有感而發，回顧2021年東京奧運奪下銀牌的過程，她坦言想起那刻還是會難過，但難過將使她成長，她誓言：「再給自己一次拚搏的機會。」

戴資穎15歲起就開始參加多場國際賽事，2016年香港公開賽奪冠後首度登上世界球后寶座，2017年世錦賽與台北世大運撞期，但她放棄爭取世錦賽高積分，選擇留在家鄉參加世大運，讓更多人關注羽球。2018年雅加達亞運，她更是奪下我國亞運史上第一面羽球金牌。

戴資穎的表現吸引民眾對羽球運動的重視，2021東京奧運她一路拚到最後，最終不敵中國好手陳雨菲，拿下銀牌，這是我國首面羽球單打項目奧運獎牌。她的表現吸引無數粉絲守在電視或網路平台前關注，個人IG粉絲量也突破100萬。

戴資穎今早在IG發文回顧東京奧運奪牌的歷程，有感而發地寫道：「這是很多人認識我的那一天。」

「那天⋯你們的心情跟我一樣低落，你們陪著我一起哭泣，直到現在，想起那一刻還是會難過，但難過會使我成長。」

她最後勉勵自己：「我很高興最終再給了自己一次拚搏的機會，或許我不會是最好的，但會是盡了自己最大的努力，加油。」

5月起將展開巴黎奧運積分賽，戴資穎將密集出賽，為了取得2024年巴黎奧運門票。

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