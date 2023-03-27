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賽事心得／普悠瑪鐵人三項51.5 游泳隊的我差點第一關就棄賽

運動筆記／ 許哲瑗

「運動賽事最大的對手是自己。」以前百思不得解的一句話，是我初鐵賽事最大收穫。

三鐵一直是我的人生願望小清單，去年底在好友推坑下報了51.5，想說小學游泳隊、騎車是我的最愛、跑步也輕輕鬆鬆（大不了就用走的），應該不會多難吧...沒想到這場挑戰比想像中更難，因此完賽後也特別有成就感！

三鐵第一關要游泳1.5K，一直以為游泳是強項，特別挑了直線距離最短的最中線下水，一鳴槍所有人死命往前衝，揮的揮、踹的踹，我以前沒游過開放式水域，一低頭見不到底，整個呼吸急促起來，因為太緊張呼吸怎麼都調不過來，下水不到30秒直接嗆水嗆到舉手呼救，一開始以為是因為首次穿防寒衣不習慣的問題，但脫了防寒衣、重新下水游，呼吸還是調不過來，我就這樣搭著救生筏上岸、下水、溺水，重複被救起來兩遍....

「好奇怪！我以前明明游泳隊的，怎麼今天不會游泳了...」因為呼吸太急促，我怎麼游泳怎麼嗆水，戒護員甚至要我脫掉晶片直接棄賽，看著所有人都愈游愈遠，剩我一個人還在岸邊躊躇，「練了三個月 就要這樣放棄了嗎？」、「別人都可以為什麼我不行...」

腦袋一片空白又好不甘心。這時出現一個大哥問我剛剛怎麼了，他建議我從側邊淺處下水會比較好游，於是我打起精神，屏住呼吸從淺處重新下水，一邊游一邊跟自己對話，「慢慢游 順順游 沒有那麼難」、「妳可以的！許哲瑗！」全程眼睛緊張到一刻都不敢張開，總算是成功游回終點。

游泳成績：55:21

一上岸後轉換區全空了，心理壓力真的很大，我拖著抽筋的左腳一刻不敢休息，一上車就爆衝狂追，心裡只想著「不管了不管了！能追一個是一個。」很慶幸那天風不大、很好騎，沿途還遇到小比鐵人和媽媽乘風而去，更激勵自己不能輕易放棄，最後騎車成績比想像中還好，總時：01:22:55，總排名470/1486。

終於迎來最後一關跑步啦！已經接近9點多，我又熱又累，可能看到很多人都已止步用走的了，我連第一公里都跑不完，後來索性跟著一個男生的配速慢慢跑，他不休息我就不休息，（結果他休息超多次），沿途遇到已經折返的同學，看到大家一起努力完賽，再累都值得啦！

跑步成績：01:05:20，總排名：406/1486。

真的很謝謝在湖邊的自己克服心魔，沒有輕易放棄， 讓初鐵能順利完賽，也很氣自己沒有做好萬全練習就下水！前一天因火車誤點太晚到活水湖，錯過試游的時間，下次再戰515，一定要先練習開放式水域游泳，爭取更好的成績！

鐵人三項

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