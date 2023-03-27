賽事心得／普悠瑪鐵人三項226 一個鐵人的誕生，是一整個家庭的參與

每個鐵人都有他的故事跑在馬亨亨大道第4趟即將折返，剛過32公里的我，把喉間擒住的酸楚再吞入，「要完成了，10年，花了10年，終於快完成226了!」

到底為什麼要完成226？2012年覺得騎車進入瓶頸，生命逐漸少了火光，偶然被學生推坑三鐵賽事，從1場半標鐵、3場標鐵、2場半超鐵，看著李筱瑜帶著國旗進入KONA，那份熱情及讓臺灣被世界看到的心，著實觸動了我「總有一天，我也要226…」，2015最後一場墾丁70.3後，娶妻生子、進修工作，再次踏入即是226。

3月17日，比賽前一日是移動日，4點鐘即睡不著的我，那就早起來收捨行李跟裝備吧!從賽前預備到游騎跑每一個流程想了數10遍，把確認清單一項項的勾稽，鐵人賽事真的繁瑣，不僅體力好，還要腦袋清楚，一出門500公里遠，最怕漏東忘西。5點30分，妻小也起床了，出發幹大事了!

往北走雪隧，一路順暢中午12點半就到臺東市區，悠閒吃中餐，14時準時報到、領取物資，再前往活水湖看小鐵人的轉換區，帶著家人把預備賽程當遊覽行程走完。在出發前就決定要放棄試游的我，知道這趟旅程，不只是我的比賽，還有第一次比小鐵人的兒子，有隨時要看顧3歲女兒的妻子，不只扮演好選手，更要當好爸爸的角色，一個鐵人的誕生，不是1個人的事，是一整個家庭的事!

3月18日，226比賽日，明明鬧鐘設4點，又是3點半就翻來覆去，賴到3點50分，反正睡不著了，就起床吧!靜靜地喝著咖啡，再次意象訓練整場比賽，好了，我準備好了!出門前還是把太太吵醒，我挪到床邊抱著她說：「我會平安回來的」。在充滿自行車棘輪聲的台東深夜，一人一騎，但我不孤單。

游泳3.8km-1：40：42

往下水區集合時，看到啤酒A冷，心中安心許多，隨著他的腳步到了很棒的下水區，嗶~~~6點一到，原本還想帥氣的跳水，但梯邊長滿青苔真的太滑，結果是坐著滑入水中，算了…反正每次游泳都只想「活著回來就好!」游泳練不夠是真的，賽前一個月才開練，一個人邊游還得邊教兒子，速度不快就得擠在人群中游，被摸腳、扒頭是基本款，那我用蛙腳還擊也只是剛好！

水中全武行中離人群遠一點，定位方向不是歪的就好，默默游出自己的節奏。「到底」~~~這2個字不停的在我心中迴響，什麼時候到折返點啊~~~？「到底」!不停地自問自答，看著水下的魚兒悠游，第2趟回程看得到階梯卻游不到的感覺，只好再告訴自己，別在一直看了，「專注泳姿，到底就對了!」

自行車180km-5：53：03

一上卡就有點腳軟，游泳轉換自行車這項，是備賽完全沒練過的，花了一點時間出轉換區，卡鞋等上中華大橋後才慢慢調到適合的鬆緊，幸好第一趟去程逆風不大，180瓦還有時速30以上，回程搭上順風車，一路貼地飛行，保持迴轉速穩定在均速36、37之間，第二趟的逆風就吹到懷疑人生，感覺就是西濱東北風的重現，而且是風車轉很快那種!

在孤獨騎乘中，巧遇豐原美洲豹的大哥陪伴（沒輪車，有點距離的併騎）聊天，還被施捨了一顆去仔酸梅，瞬間精神大振，一路有來有往，前後拉距，但被裁判車警告，只好目視大哥漸行漸遠…那時的我，左腳內縮肌群因減量期沒做好，已感覺緊繃，控制在不抽筋邊緣，苟且在逆風中殘存，眼見騎著鐵車的啤酒A冷還能逆風飛翔反超過我，真不服氣的我，又默默地在心中埋下一顆種子…第二趟回程大順風，看著海很藍，但我心更睹嵐，看著已無法尻蕊的雙腿，一邊算著剩下公里數要時速多少才能補回，離家人的約定時間已愈來愈遠。為了跑步不爆掉，130瓦進場，期盼奇蹟會發生在最後的路跑。

跑步 42km-4：45：13

騎車完一進轉換區，原本還想馬拉松破PB的我，好傻好天真，因為我脫卡腳一縮，就差點抽筋，套上跑鞋後果斷手抓起肌樂衝出轉換區，目標是轉換區外的廁所!近6個小時強忍住的排尿感此時排山倒海地襲來，進入流動廁所，腳一跨一抓的瞬間，真的抽了，邊排邊抽!，痛快痛快!雖然轉換練過幾次，但這次腳感卻完全陌生，噴了肌樂勉強用6分初的跑速經過了10公里，接著慢慢退到接近7分速，過了21公里，突然有一股強烈的疲倦感襲來，就像在東雙塔的深夜，來自生物最深的保護機制，一直喚我要停下休息。

髕骨也開始痛了，在我人生前2次馬拉松都是髕骨痛到被關門前，一跛一跛的進終點，去年12月的第3馬-臺北馬是最後3公里痛，才能429進終點。但，現在才剛過半馬啊!再怎麼，也得完賽，頂多是關門前進終點!我開始當起步兵，不時地用大量的肌樂鎮痛，走走跑跑過了5、6公里。路邊的親友團不停地為鐵友私補、加油打氣，看著他們轉移我對痛苦的注意力，心想，這時兒子應該已交車完準備來幫爸爸加油了吧？可不能讓家人看到我落魄的模樣，慢慢地跑了起來，果真在第三趟回到森林公園前聽到妻小為我的加油聲「爸爸加油!」，心一橫我說：「6點半，終點等我!」

「要完成了，10年，花了10年，終於快完成226了!」

拖著佝僂的下半身，剩下10公里時，已即將進入馬亨亨第5圈，告訴自己，跑起來，給我跑起來!絕對不能停下!累積接近12小時的挑戰，GARMIN已沒電到強制關機，髕骨已痛到麻痺，雙腿已跨不出腳步，我很清楚地感受全身痛楚的肌肉，但心中有道火光仍在燃燒，夢想這條路，爬著也要走完!

入夜了，第5圈回到森林公園的馬亨亨路燈很美，星芒般的發散好似回應我內心的燃燒，雖然沒有計時裝置，但我知道離終點愈來愈近了，在遺失時間的感知中，持續前進，便停止害怕。「到底~~？」最後回程的上坡，我問了旁邊大哥，到底還有幾公尺？又要抽筋的雙腳快撐不住了，大哥回大概再5、600公尺，一直告訴自己，不能停不能停不能停…接著下坡看到會場了!眼睛死盯著周遭加油的人群，我的老婆呢？我的小孩呢？接著聽到老婆大聲叫我，我到了，我真的辦到了，振臂大聲嘶喊，淚水已在眼眶打轉，抱起女兒，牽起兒子，慢慢地走進終點，身體穿越終點的錦線，時間停下了，我的腳步終於可以停下了。

12：30：17

後記：Garmin instinct solar 在這半年完成2場馬拉松，但都在充滿電的狀況，在過4小時後即電池耗盡，強制關機，送修後已有維修部專人接洽。

真心感謝大會有超棒的賽事品質，以及在賽道上協助、為每一位選手熱情的人!最後，我最愛的老婆：支持我訓練及支撐家務，沒有你們，就沒有我完成226，一個超級鐵人的背後，是整個超級家庭「到底」!

udn討論區