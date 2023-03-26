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拳擊／林郁婷世錦賽銅牌取消 體育署回應了

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拳擊／林郁婷世錦賽銅牌取消 體育署回應了

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
林郁婷(左)。林郁婷臉書
林郁婷(左)。林郁婷臉書

我國拳擊女將林郁婷今年世錦賽雖沒完成女子57公斤級衛冕，4強賽不敵哈薩克好手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova），但仍收穫銅牌一面，但昨天晚間頒獎典禮時遭到大會判決失格，原因是未通過賽前性別檢測。人在杭州為亞運考察的體育署副署長洪志昌強調，已請中華拳擊協會了解全貌，該申訴就提出申訴，要維護林郁婷權益。

中華拳擊協會指出，國際拳擊總會（IBA）說明是林郁婷16日的賽前性別檢測中的血液生化檢驗有異常，報告會再提供給協會，有異議可以循管道申訴。

隨中華奧會杭州奧運考察團前往杭州的體育署副署長洪志昌晚間已得知消息，他表示林郁婷不是第一次參加世錦賽，且參加過不同量級、拿過2面金牌，已請拳擊協會了解檢測狀況和結果，做出最好準備，「該申訴就提出申訴，要維護選手權益。」

林郁婷2018年在女子54公斤級登頂，去年更在伊斯坦堡打下女子57公斤級金牌，且是東京奧運國手，過往不曾出現賽前性別檢測未通過狀況。

林郁婷 世錦賽 體育署

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