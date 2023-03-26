瑞士羽賽／苦戰三局逆轉差一步 周天成「銀」恨

前一場力挫丹麥「世界球王」安賽龍，我國羽球「一哥」周天成勇闖BWF超級300的瑞士羽球公開賽，今天壓軸男單決賽以20：22、21：18、12：21不敵首度碰頭的日本對手渡邊航貴，無緣本季首冠。

世界排名第6的周天成，台灣時間今天凌晨的4強賽直落2力退安賽龍，打進今年第一場決賽，休息不到24小時就在晚上遭遇世界排名37的渡邊航貴。

首局前段兩人比分拉鋸，小天8：7時連拿4分拉開差距，最多更以17：11領先，但渡邊航貴先連拿5分追近比數，小天雖拿下第18分確沒能止血，渡邊航貴再連拿3分反超，包括一次底線和邊線的壓線球，小天雖在19：20下瓦解對手一個「局末點」，渡邊航貴仍以22：20逆轉搶下首局。

第二局雙方前5分仍緊咬，渡邊航貴5：5連拿3分取得領先，小天6：8落後時又因救球破皮，比賽短暫暫停讓他處理傷口；恢復比賽後小天連拿2分，仍讓渡邊航貴帶著11：9進入技術暫停。恢復比賽後小天雖先追到12：12，渡邊航貴雖回敬4：0攻勢，小天仍發揮韌性，以連拿5分猛攻17：16超前，但渡邊航貴先追平，接續在32拍的對峙將球精準送到底線，小天先18：18追平，接續關鍵挑戰成功，連拿4分下以21：18扳平局數。

光前兩局就已進行52分鐘，決勝局第一球又是激烈攻防，小天連兩球大角度殺球都遭渡邊航貴瓦解，反逼出小天小球掛網失誤。渡邊航貴延續氣勢，打出8：0的開節攻勢，一路落後的小天雖曾追到9：12，但逆轉仍差一步，最終以12：21錯過金盃。

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