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拳擊世錦賽／黃筱雯退哥倫比亞老將 世錦賽第二金到手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃筱雯。 拳擊協會
黃筱雯。 拳擊協會

我國拳擊女將黃筱雯今天在印度新德里舉行的世界拳擊錦標賽女子54公斤級金牌戰遭遇哥倫比亞32歲老將阿里亞斯（Yeni Arias），最終取得壓倒性優勢以5：0勝出，拿下生涯第二面世錦賽金牌。

曾在2019年拿下世錦賽金牌的黃筱雯，這次新德里世錦賽一路過關斬將，包括在4強賽面對泰國選手吉特龐（Jutamas Jitpong）逆轉勝出，再度挺進到金牌戰，也讓黃筱雯一度在擂台上喜極而泣。

至於黃筱雯今天金牌戰對手則是32歲的哥倫比亞東奧國手阿里亞斯，她曾在2021年代表哥倫比亞參加奧運女子57公斤級賽事，不過在8強賽就止步，與在女子51公斤級拿下銅牌的黃筱雯並無交手。

面對老經驗的阿里亞斯，具有身高優勢的黃筱雯首回合在與對手保持適當距離的情況下不斷尋找進攻機會，也讓阿里亞斯難以施展有效攻勢，首回合打完黃筱雯也取得5：0的壓倒性優勢。

第二回合落後的阿里亞斯展開猛烈攻勢，在場上不斷追擊黃筱雯，但也遭到黃筱雯伺機反擊，多次臉部遭到重擊，反而讓黃筱雯再將領先優勢擴大，最終回合阿里亞斯還是未能突破黃筱雯防線，最終就由黃筱雯以5：0勝出，奪下個人生涯第二面世錦賽金牌，賽後她也與教練劉宗泰相擁而泣。

黃筱雯去年世錦賽改打54公斤級在首輪就止步，讓她一度相當受挫，不過在教練劉宗泰積極協助她調整與適應新量級下，黃筱雯的表現也漸入佳境，這次世錦賽碰上幾名巴黎奧運的假想敵，黃筱雯也都順利退敵，展現今年亞運、甚至是明年奧運再拚佳績的實力與決心。

黃筱雯 阿里 世錦賽

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