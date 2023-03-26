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拳擊世錦賽／性別檢測首度未通過 台灣名將林郁婷銅牌遭取消
我國拳擊女將林郁婷日前在印度新德里舉行的拳擊世錦賽女子57公斤級4強賽不敵哈薩克好手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）後，儘管無緣完成衛冕但仍是以銅牌成績作收，不過卻在昨天晚間頒獎典禮時遭到大會判決失格，銅牌也遭到8強賽敗在她手中的保加利亞選手卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）取代。
去年在世錦賽拿下個人生涯第2金的林郁婷，今年以衛冕者身份再度叩關世錦賽，在一路挺進到4強賽後也遭遇去年世錦賽4強與今年金腰帶摩洛哥站都交手過的伊布拉吉穆瓦，最終卻敗下陣來，以銅牌成績作收。
不過在昨天晚間舉行的頒獎典禮上卻不見林郁婷的身影，而是由8強賽敗在她手中的保加利亞選手卡梅諾娃取代奪銅，至於林郁婷則是遭判DSQ（取消資格），銅牌也遭到沒收，但大會在當下並未說明原因，而是直到今天中午才派員與教練曾自強進行說明。
中華民國拳擊協會指出，經與IBA交涉最終獲得的說明是因林郁婷未通過3月16日通知協會的選手賽前性別檢測未通過，其中血液生化檢驗有異常，報告會再提供給協會，有異議可以循管道申訴，「非常遺憾收到這個消息，目前教練選手都很沮喪，仍給予安慰期勉，但我們暫不做過多臆測等待下週二代表隊返國，協會這邊接受到IBA報告通知併確認相關資訊後，協會也會再向各位關心的朋友說明本事件。」
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