快訊

拳擊世錦賽／性別檢測首度未通過 台灣名將林郁婷銅牌遭取消

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊世錦賽／性別檢測首度未通過 台灣名將林郁婷銅牌遭取消

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
拳擊國手林郁婷。圖／聯合報系資料照片
拳擊國手林郁婷。圖／聯合報系資料照片

我國拳擊女將林郁婷日前在印度新德里舉行的拳擊世錦賽女子57公斤級4強賽不敵哈薩克好手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）後，儘管無緣完成衛冕但仍是以銅牌成績作收，不過卻在昨天晚間頒獎典禮時遭到大會判決失格，銅牌也遭到8強賽敗在她手中的保加利亞選手卡梅諾娃（Staneva Svetlana Kamenova）取代。

去年在世錦賽拿下個人生涯第2金的林郁婷，今年以衛冕者身份再度叩關世錦賽，在一路挺進到4強賽後也遭遇去年世錦賽4強與今年金腰帶摩洛哥站都交手過的伊布拉吉穆瓦，最終卻敗下陣來，以銅牌成績作收。

不過在昨天晚間舉行的頒獎典禮上卻不見林郁婷的身影，而是由8強賽敗在她手中的保加利亞選手卡梅諾娃取代奪銅，至於林郁婷則是遭判DSQ（取消資格），銅牌也遭到沒收，但大會在當下並未說明原因，而是直到今天中午才派員與教練曾自強進行說明。

中華民國拳擊協會指出，經與IBA交涉最終獲得的說明是因林郁婷未通過3月16日通知協會的選手賽前性別檢測未通過，其中血液生化檢驗有異常，報告會再提供給協會，有異議可以循管道申訴，「非常遺憾收到這個消息，目前教練選手都很沮喪，仍給予安慰期勉，但我們暫不做過多臆測等待下週二代表隊返國，協會這邊接受到IBA報告通知併確認相關資訊後，協會也會再向各位關心的朋友說明本事件。」

林郁婷過去曾經代表台灣征戰世錦賽、東京奧運，都未曾出現性別檢測問題。圖為她參加東京奧運。 新華社
林郁婷過去曾經代表台灣征戰世錦賽、東京奧運，都未曾出現性別檢測問題。圖為她參加東京奧運。 新華社

林郁婷 世錦賽

延伸閱讀

拳擊／不敵哈薩克好手 林郁婷世錦賽銅牌作收無緣衛冕

拳擊／黃筱雯世錦賽逆轉泰國對手 挺進金牌戰喜極而泣

拳擊／女子拳擊世錦賽 黃筱雯挺進4強

拳擊／林郁婷晉級拳擊世錦賽4強 拚連霸差2勝

相關新聞

拳擊世錦賽／性別檢測首度未通過 台灣名將林郁婷銅牌遭取消

我國拳擊女將林郁婷日前在印度新德里舉行的拳擊世錦賽女子57公斤級4強賽不敵哈薩克好手伊布拉吉穆瓦（Karina Ibra...

瑞士羽賽／周天成擊落安賽龍斷對戰7連敗 將拚今年首冠

BWF超級300的瑞士羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在男單4強賽遭遇世界球王安賽龍，儘管賽前處在對戰7連敗，但周天成...

路跑／大亞旺萊馬拉松開跑 許玉芳復出小試身手

結合在地特色的「2023大亞旺萊馬拉松」今天早上6點於台南關廟正式開跑，不僅前馬拉松國手許玉芳來共襄盛舉，連標槍好手黃士...

亞運／高球場耗資15億翻新 中華隊有望組夢幻陣容

我國高球好手潘政琮東京奧運打出驚心動魄逆轉勝，從第一輪打完的排名倒數到最終歷經7人延長賽摘銅，創下我國奧運新猷，9月登場...

亞運／杭州射擊新場館 中華隊適應沒問題

中華射擊隊上屆雅加達亞運帶回2金1銀1銅，不定向飛靶摘金的楊昆弼更早早拿下巴黎奧運資格，今年9月開幕的杭州亞運深受期待，...

亞運／中華箭客當心！射箭決賽場首見雙螢幕夾箭靶

中華射箭隊近年國際賽成績亮眼，雅加達亞運奪下2金1銀1銅，東京奧運再帶回男子反曲弓團體賽銀牌，是杭州亞運重點奪牌運動團隊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦