亞運／高球場耗資15億翻新 中華隊有望組夢幻陣容

我國高球好手潘政琮東京奧運打出驚心動魄逆轉勝，從第一輪打完的排名倒數到最終歷經7人延長賽摘銅，創下我國奧運新猷，9月登場的杭州亞運中華代表團也有機會組成複製仁川亞運奪雙金的夢幻陣容，在耗資3.6億人民幣全面翻新的西湖國際高爾夫球場考察挑戰獎牌。

體育署副署長洪志昌提到，杭州亞運高球報名「滿額」是4男、3女，職業選手可以參賽，中華高球協會預計按照世界排名以及國內台巡賽獎金榜來徵召好手，另會有男、女至少1位業餘好手，包括仁川亞運包辦雙金的旅美好手潘政琮、俞俊安都是人選。

我國選手中男子世界排名目前最高是俞俊安的168名，剛從手腕傷勢復出的潘政琮242名，詹世昌286名，3人是唯三在世界排名前300的選手；潘政琮除是我國首位奧運奪牌的高球選手，2006年多哈亞運就打下個人銀牌、團體銅牌，2014年仁川亞運再打下個人金牌，並和俞俊安、王偉倫和高藤一起打下團體金牌，俞俊安也收穫個人銅牌。

杭州亞運是否有機會組成仁川亞運2金1銅的「夢幻組合」？洪志昌表示高協會徵詢選手，目前還沒答案，「也要看（亞運）和職業賽有沒有衝突，還有選手意願。」

杭州亞運原本去年就要登場，因新冠肺炎疫情延期一年，今年9月23日開幕，中華奧會組成的考察團先前往杭州考察，今天上午前往同處富陽區的富陽水上運動中心參訪，下午就轉往富陽銀湖體育中心，最後一站就是到西湖區的西湖國際高爾夫球場考察。

富陽水上運動中心和富陽銀湖體育中心都是為杭州亞運新建設的場館，西湖國際高爾夫球場雖是舊建設，但為杭州亞運斥資3.6億人民幣（約新台幣15億9千萬）全面翻修，領軍中華奧會考察團的中華奧會副主席蔡家福今天踏上球場筆畫，感受球場視野。 中華奧會考察西湖國際高爾夫球場。圖／中華奧會提供 中華奧會副主席蔡家福踏上西湖國際高爾夫球場，實地感受場地。圖／中華奧會提供

udn討論區