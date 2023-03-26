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路跑／大亞旺萊馬拉松開跑 許玉芳復出小試身手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「2023大亞旺萊馬拉松」標槍好手黃士峰（右2）、前馬拉松國手許玉芳（中）共襄盛舉。圖／大會提供
「2023大亞旺萊馬拉松」標槍好手黃士峰（右2）、前馬拉松國手許玉芳（中）共襄盛舉。圖／大會提供

結合在地特色的「2023大亞旺萊馬拉松」今天早上6點於台南關廟正式開跑，不僅前馬拉松國手許玉芳來共襄盛舉，連標槍好手黃士峰也來擔任嘉賓，頒獎給參賽者、分享喜悅。

大亞旺萊馬拉松近年已成為台南第二大型的馬拉松賽事，今年共吸引逾5000名跑者參賽，創下歷年新高，不僅為周邊帶來經濟效應，更帶動周邊的運動氛圍。

而比賽分為42K大亞旺萊組、30K大亞觀景組、大亞半馬組21K、14K大亞彩繪組，以及7K大亞健康組，其中大亞集團在董事長沈尚弘帶領下，不僅員工們共襄盛舉，更喊出「TeamTomorrow」的口號。

「TeamTomorrow」是本次「2023大亞旺萊馬拉松」的口號，沈尚弘透露，「馬拉松就是一個向前看的運動，因為大亞集團本身是做綠能的，我們都在為了地球環境而努力，所以希望大家無論在做任何事都要向明天看，盼望大家一起為了明天而努力。」

本次賽事的跑友臥虎藏龍，其中42K大亞旺萊組女子組由劉素雅以3小時25分鐘25秒完賽，她表示，「當初因為同事有憂鬱症，所以相約一起運動，沒想到一試成主顧，愛上慢跑。近幾年開始規律訓練，成績也突飛猛進，賽前就很有信心能拿下第一。」

49歲的許玉芳雖已經卸下選手身分，但仍維持運動習慣，本次也參賽小試身手，她表示，「之前去日本比賽，在因緣際會下認識董事長，因此也來力挺。實際跑完後，覺得活動辦得很棒，在地居民自發性地集結為跑友加油，沿路的補給豐富，風景也很漂亮，是國內數一數二的優質賽事。」

台南市市長黃偉哲也表示，「大亞馬拉松可說是僅次於古都馬拉松的賽事，也是本市首個政府與營企業合辦的活動，大亞馬拉松主打欣賞山區美景與『168鄉道』，期許明年能破萬人，這是我們所希望的，政府絕對全力協助企業，因為不僅能促進大眾健康，更能欣賞古都之美」。

許玉芳 黃士峰

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