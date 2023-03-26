亞運／杭州射擊新場館 中華隊適應沒問題

中華射擊隊上屆雅加達亞運帶回2金1銀1銅，不定向飛靶摘金的楊昆弼更早早拿下巴黎奧運資格，今年9月開幕的杭州亞運深受期待，今天中華射擊隊教練張簡銘杉隨中華奧會考察團前往杭州亞運場地富陽銀湖體育中心，他透露飛靶不論靶機廠牌和泥盤都和國訓中心的公西靶場相同，適應不成問題。

為杭州亞運新建置的富陽銀湖體育中心是射擊、射箭和現代五項比賽場館，距離選手村約40公里，場館設計融合富陽特色，射擊粽合館東側和南側設置34000塊旋轉百葉，隨著太陽照射會呈現一幅當地代表名作《富春山居圖》，夜晚還會打光，成當地新地標。

中華奧會組成的考察團今天上午前往同處富陽區的富陽水上運動中心參訪，下午就轉往富陽銀湖體育中心，選手時期就是飛靶專項的張簡銘杉是射擊隊代表教練，今天針對室內手槍、步槍和室外飛靶場都走了一遭。

張簡銘杉提到，國際級的射擊場要有4座飛靶場，公西靶場有3座飛靶場，都符合國際規定，且富陽這座嶄新場館的靶機廠牌及泥盤和公西靶場相同，選手適應不成問題，主要需要注意就是靶場後的背景，「愈單純愈好，這有點亂，選手視線會被吸引。」他透露有詢問是否有機會亞運前來移地訓練，但已被「打槍」，只能多拍攝照片給選手參考模擬。 中華射擊隊飛靶教練張簡銘杉考察杭州亞運場地富陽銀湖體育中心。 全新建置的富陽銀湖體育中心是杭州亞運射擊、射箭和現代五項場地。特派記者曾思儒／杭州攝影 中華射擊隊飛靶教練張簡銘杉考察杭州亞運場地富陽銀湖體育中心。特派記者曾思儒／杭州攝影

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