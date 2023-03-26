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亞運／中華箭客當心！射箭決賽場首見雙螢幕夾箭靶

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
射箭協會秘書長林政賢視察杭州亞運射箭決賽場。圖／中華奧會提供
射箭協會秘書長林政賢視察杭州亞運射箭決賽場。圖／中華奧會提供

中華射箭隊近年國際賽成績亮眼，雅加達亞運奪下2金1銀1銅，東京奧運再帶回男子反曲弓團體賽銀牌，是杭州亞運重點奪牌運動團隊，今天赴杭州富陽銀湖體育中心考察射箭場館的中華射箭協會秘書長林政賢自信說，相信有國訓中心射箭場的完善訓練，杭州亞運能延續佳績。

為杭州亞運新建置的富陽銀湖體育中心是射擊、射箭和現代五項比賽場館，中華奧會組成的考察團今天上午前往同處富陽區的富陽水上運動中心參訪，下午就轉往富陽銀湖體育中心，最後一站到溪湖區的西湖國際高爾夫球場考察。

東京奧運還是射箭隊總教練的林政賢，去年9月接下中華射箭協會秘書長，今天考察射箭場資格賽和決賽場地後笑說，國訓中心剛落成的射箭場和杭州亞運場館不相上下，「我們也不會輸這邊的場館，滿驕傲的，我們也有一個符合國際性的場地，這是大家一起努力的成果，對選手適應上有非常好的幫助。」

富陽銀湖體育中心是杭州亞運新建置的場館之一，射箭場的預賽場地和決賽場地有建築物相隔，兩個場地都設有大型LED螢幕，決賽更設有兩座，特殊配置成為中華射箭隊準備的重點之一。

「這邊感覺上比較空曠，比較空曠第一個要注意是氣候的變化，初步看起來這邊的氣候應該滿穩定的，不過我會和主辦方聯絡一下，掌握到9月份、10月份風向的變化。」林政賢提到，空曠空間對選手還有視覺上的變化，尤其是LED螢幕，預賽場一個、決賽場兩個，配置不同對選手視覺感覺也不同。

「比較在意是（決賽場）螢幕中間放了兩個靶，這是之前場館比較沒看到過的，這是比較特別一點，這點回去會提醒教練和選手特別注意。」林政賢解釋，場館LED螢幕大，讓放置中間的箭靶視覺上有壓縮效果，絕對是返國要回報的重點之一。

中華射箭隊亞運前將自辦隊上的模擬賽，林政賢考察的內容成模擬賽重要資訊，他說：「回去之後我們的模擬測試的場景應該盡量還原到百分之百的感覺，讓選手上可以適應，這樣會比較好一點。」

中華射箭協會秘書長考察杭州亞運場館富陽銀湖體育中心的射箭決賽場地。特派記者曾思儒／杭州攝影
中華射箭協會秘書長考察杭州亞運場館富陽銀湖體育中心的射箭決賽場地。特派記者曾思儒／杭州攝影
杭州亞運場館富陽銀湖體育中心的射箭場地。特派記者曾思儒／杭州攝影
杭州亞運場館富陽銀湖體育中心的射箭場地。特派記者曾思儒／杭州攝影
全新建置的富陽銀湖體育中心是杭州亞運射擊、射箭和現代五項場地。特派記者曾思儒／杭州攝影
全新建置的富陽銀湖體育中心是杭州亞運射擊、射箭和現代五項場地。特派記者曾思儒／杭州攝影

亞運 林政賢 高爾夫

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