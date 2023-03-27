高球／停辦LPGA台灣賽重傷台灣奧運奪牌機會 國家高球中心已刻不容緩

世界棒球經典賽(WBC)劃下句點，中華隊雖未能挺進8強複賽，但在台灣舉辦的預賽，掀起國人及政府對運動重視的高潮，值此之際，台灣在奧運的重點奪牌項目高球，卻因球場問題無法解決，主辦單位不得不忍痛割愛宣布停辦世界女子高球最高層級的LPGA台灣賽，這確實是對台灣發展高球運動是一大重挫，尤其在東京奧運才藉由潘政琮奪下一面得來不易的高球銅牌，如今卻是走回頭路，難怪不少人要發出痛心之鳴。

台灣自2011年藉由曾雅妮在美國職業女子高球巡迴賽(LPGA)，打出優異的成表現，並一度登上世界球后，而延續這股台灣高球氣勢，就是靠著成功爭取主辦LPGA台灣賽，當時國人團結一心，為台灣選手加油，聚集數萬名球迷觀看世界一流高球選手在台競技，也為台灣爭取到國際能見度，進行最好的國際宣傳。

LPGA台灣賽的舉辦，最大的好處，就是讓台灣年輕選手有奮鬥目標，一些無法擠身世界舞台的台灣女子選手，得以藉由外卡機會，與世界一流選手競技，不僅增長他們的見識，更重要的是，從而灑下更多種子，培育出第二個、第三個甚至更多曾雅妮等級的選手，從而進軍奧運或是在世界舞台上發光發熱。

直到疫情前2019年LPGA台灣賽連續9年舉辦，都能帶給台灣選手希望與競爭世界的機會，但疫情的爆發導致不得不停辦的情況，然而取得主辦權的裙 搖搖基金會從去年開始，就進行復辦賽事的努力，為台灣保留一個經常性、例行性的國際級賽會，只不過，能符合舉辦的三個國際級高球場，卻在此時有聯合壟斷、甚至要干擾，等於拿重要國際比賽做為要脅，讓主辦單位打了退堂鼓，政府卻無力去協助解決此一問題，今年再度宣辦停辦，不僅復辦遙遙無期，甚至未來還將失去主辦的機會。若停辦LPGA台灣賽，反而讓台灣高球運動發展向下沈淪。

此時此刻，國家高球中心的成立已是刻不容緩，不論是規劃興建未來符合國際級比賽的等級的場地，或是徵召已符合規定的場地，能夠做為迎接國際級賽事，以及做為年輕選手訓練基地，來保有LPGA台灣賽年年舉辦，不能讓台灣在奧運揚名立萬的項目，因此成為泡影，豈不令運動界及國人痛心。

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