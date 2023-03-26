瑞士羽賽／周天成擊落安賽龍斷對戰7連敗 將拚今年首冠

BWF超級300的瑞士羽球公開賽，我國男單一哥周天成今天在男單4強賽遭遇世界球王安賽龍，儘管賽前處在對戰7連敗，但周天成在今天交手過程中卻是一路壓制安賽龍，最終僅花32分鐘就以21：10、21：15直落二晉級，挺進到今晚的金牌戰。

世界排名第6的周天成，今天凌晨在4強賽遭遇安賽龍，雙方生涯前18度碰頭周天成僅拿下過2勝，其中最近一次取勝已經是2019年的年終賽，近期則是苦吞對戰7連敗，且一局未勝。

不過今天雙方再度交手，周天成卻是一路壓制安賽龍，在首局一度取得高達12分的領先優勢，並以21：10先下一城，第二局前段雙方則是展開拉鋸，周天成在5：7落後時先是打出一波5：0攻勢逆轉，並且在比賽後段的拉鋸中未給安賽龍再超車的機會，最終以21：15成功關門，終結對戰7連敗。

而周天成今天晚間也將在金牌戰登場面對世界排名第37名的日本24歲好手渡邊航貴，也是雙方生涯的首度碰頭，周天成則有機會拿下繼去年台北公開賽後的個人首冠。

udn討論區