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摘金摘不停！TAKAO HERO高雄隊勇闖全原運 氣勢如虹

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
高雄市柔道代表隊氣勢如虹，在今年全原運奪下4金榮譽。圖／高雄市政府原民會提供
高雄市柔道代表隊氣勢如虹，在今年全原運奪下4金榮譽。圖／高雄市政府原民會提供

全國原住民族運動會目前正如火如荼展開中，單就柔道代表隊，高雄市代表隊已奪下4面金牌，若加上田徑項目，截至今天下午5時許，一共獲取7面金牌，高雄市府原民會主委阿布斯表示，全原運尚未結束，代表高雄隊的TAKAO HERO仍持續比拚累積獎項中。

高雄市政府原民會表示，目前全原運比賽，高雄市柔道代表隊已勇奪4面金牌，分別是公開男子組第四量級 宋孝忠、青少年男子組 第三量級林國祥、青少年男子組 第四量級柯國新，以及青少年女子組 第六量級 王巧樂；還包括出戰跆拳道公開男子組品勢的李秉翰也榮獲金牌。

李秉翰指出，前兩年因自身狀況不佳，可惜跌到第三名，今年能抱回金牌感到相當高興，感謝啟蒙教練及高中教練給予指導，還有學姊持續給予鼓勵。

而在今天田徑賽事上，高雄市代表隊同樣金光閃閃，如公開男子組標槍項目的黃周哲愷以及跆拳道青少年女子組63公斤級的周柯怡君，紛紛一舉摘金，根據截至今天晚間5時許的賽事統計，高雄市代表隊已奪得7面金牌。

高雄隊氣貫長虹，前年榮獲慢速壘球公開男子組金牌的高雄市代表隊老虎王，明天將再度打進冠軍戰，可望再為高雄搶下一金。

高雄市柔道代表隊已勇奪全原運4面金牌。圖／高雄市政府原民會提供
高雄市柔道代表隊已勇奪全原運4面金牌。圖／高雄市政府原民會提供
出戰跆拳道公開男子組品勢的高雄隊李秉翰榮獲金牌殊榮。圖／高雄市政府原民會提供
出戰跆拳道公開男子組品勢的高雄隊李秉翰榮獲金牌殊榮。圖／高雄市政府原民會提供

田徑 跆拳道

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