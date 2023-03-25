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金門青少年舞出一片天 參加全國總統盃舞蹈賽勇奪佳績

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門青少年國標選手林冠佑與許芸瑄，參加全國總統盃運動舞蹈錦標賽暨 CTDSF 中華舞總國手選拔積分賽，以絕佳舞技獲青少年二級拉丁舞第一名、青年拉丁舞第二名，為金門爭光。圖／金門體育會提供
金門青少年國標選手林冠佑與許芸瑄，參加全國總統盃運動舞蹈錦標賽暨 CTDSF 中華舞總國手選拔積分賽，以絕佳舞技獲青少年二級拉丁舞第一名、青年拉丁舞第二名，為金門爭光。圖／金門體育會提供

金門縣青少年選手林冠佑、許芸瑄、林冠均、陳薇淇、黃詩蘋等5人赴台參加「112 年度第 22 屆全國總統盃運動舞蹈錦標賽暨 CTDSF 中華舞總國手選拔積分賽」，表現非常亮眼，其中林冠佑、林冠均兄弟倆分別與搭檔拿下了 113 國 手選拔(第一場)青少年二級組的冠、季軍，同時在錦標賽國中組三項組也順利取得冠軍，再度為金門爭光。

金門體育會今天表示，林冠佑、許芸瑄、林冠均、陳薇淇、黃詩蘋等5人參加「全國總統盃運動舞蹈錦標賽暨 CTDSF 中華舞總國手選拔積分賽」，這場賽事不僅是每年例行的國標體育運動舞蹈全國排名積分賽，也是選拔明年國家代表隊的第一站，同時於開幕典禮中為今年度國手代表權授證。

金門體育會理事長唐麗輝表示，林冠佑及許芸瑄、林冠均及陳薇淇等二對選手分別於去年 8 場次的國手選拔排名積分賽中脫穎而出，取得非常優異的成績:在 12 至 15 歲的青少年二級組，14 歲的林冠佑和許芸瑄獲得了第一名(國家代表權第一順位)，13 歲的林冠均和陳薇淇 獲得第二名(國家代表權第二順位)。

另外，在 14 至 18 歲的青年組，14 歲 的林冠佑和許芸瑄獲得第二名(國家代表權第二順位)，獲頒國家代表隊選手資格證書及獎章，並將代表我國遠赴葡萄牙參加青少年世界錦標賽。

唐麗輝表示，選手們就讀國中，在繁忙的課業壓力之下，都落實很好的時間管理，保持堅毅的運動家精神，多年不間斷的體能、 核心及舞技訓練已成日常，因此培養出高度的競技能力，也持續提升了對外的競爭力，更難能可貴的是，課業也都能兼顧好，相當不易。

金門青少年林冠佑與許芸瑄，參加國內全國總統盃運動舞蹈錦標賽，勇奪多項獎項。圖／金門體育會提供
金門青少年林冠佑與許芸瑄，參加國內全國總統盃運動舞蹈錦標賽，勇奪多項獎項。圖／金門體育會提供
金門國標選手林冠佑與許芸瑄，以絕佳舞技獲青少年二級拉丁舞第一名、青年拉丁舞第二名，為金門爭光。圖／金門體育會提供
金門國標選手林冠佑與許芸瑄，以絕佳舞技獲青少年二級拉丁舞第一名、青年拉丁舞第二名，為金門爭光。圖／金門體育會提供

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