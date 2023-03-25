亞運／游泳館開箱 設超狂熱身池

因新冠肺炎疫情延期一年的杭州亞運9月登場，其中杭州奧體中心游泳館在賽事期間將頒出53面金牌，中華奧會考察團今天實地走訪，場地內設置的熱身池和主池同樣是50公尺、10水道，讓考察團大開眼界。

游泳館和體育館相連，2018年1月開工，2021年3月全面建成，體育館杭州亞運將舉辦籃球，游泳館負責游泳、跳水和水上芭蕾，將頒出53面金牌，是亞運期間產生最多金牌的競賽場館。

杭州奧體中心游泳館共有6千個座位，僅次於北京奧運游泳場館「水立方」，競賽池是長50公尺、寬25公尺、水深3公尺的標準競賽池，一旁的熱身池除水深2公尺，其餘規格和競賽池都相同，讓考察團一行人十分驚訝。

考察團中的媒體成員之一林函穎曾是天津東亞運游泳國手，她提到，熱身池多是25公尺的短水道池，就算國際大賽也少見有10個水道的50公尺熱身池。

結束游泳館參訪行程，中華奧會考察團再驅車到鄰近的杭州棋院智力大廈；總共49層樓的杭州棋院賽事期間將舉辦橋牌、象棋、西洋棋和圍棋。

考察團顧問、中華奧會副主席蔡賜爵曾任西洋棋協會理事長，他讚鄰近杭州奧體中心的杭州棋院景觀優美、設備完全，「在這優雅、優質的環境下，各國選手一定會發揮實力爭取佳績。」 中華奧會考察團參觀杭州棋院智力大廈，中華射箭隊教練林政賢（右）和中華跆拳道隊教練劉祖蔭模擬下象棋。特派記者曾思儒／杭州攝影 中華奧會考察團參觀杭州棋院智力大廈，中華奧會副主席蔡家福（右）和中華壘球協會副祕書長畢鈞輝模擬下圍棋。特派記者曾思儒／杭州攝影 中華奧會考察團參觀杭州棋院智力大廈。特派記者曾思儒／杭州攝影 杭州奧體中心游泳館設有50公尺、10水道的熱身池。特派記者曾思儒／杭州攝影

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