亞運／網球場館「小蓮花」對中華隊有優勢 軟網目標奪金

因新冠肺炎延期一年的杭州亞運9月開幕，中華奧會組成的考察團今天上午造訪為亞運全新打造的杭州奧體中心場館群，包括主場館杭州奧體中心的「大蓮花」和網球中心「小蓮花」，中華軟網隊教練方同賢分析，小蓮花屬於國際網球總會（ITF）認證的第二級場地，和台北網球中心相同，對我國選手有優勢。

杭州奧體中心體育群包括主體育場「大蓮花」、網球中心「小蓮花」，還有游泳館和體育館組成，另包括媒體中心座落的杭州國際博覽中心，中華奧會考察團今天上午依序考察亞運博物館、杭州奧體中心主體育場、網球中心、游泳館和鄰近的杭州棋院智力大廈，只有體育館因舉辦演唱會沒有開放。

網球中心的鋼結構造平面呈現花瓣造型，下半部分有24片，上半部是由8片能旋轉的「花瓣」構成，有「小蓮花」暱稱，和主體育場「大蓮花」互相輝映；除觀眾席約8千多人的決賽場館，網球中心還包括8個預賽場地、10個練習場和2個室內場地，已退休的名將「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）就曾登上「小蓮花」獻技。

杭州亞運的網球和軟網都在「小蓮花」舉行，參與考察團的中華軟網協會教練方同賢提到，ITF球場認證的球場共有五級，主要是球場摩擦程度的差別，「小蓮花」是第二級，摩擦速度較高，對中華隊戰術執行十分有利。

「現在球場通常都是第三級，台北網球中心也是第二級。」方同賢提到，第二級的場地抓力足，軟網的形變大，變化也多，對於喜歡打經驗和變化的中華隊有一定優勢，且網球中心設有10塊訓練場，有助選手賽前熱身，屆時比賽的節奏、技術展現會更有利。

「小蓮花」上半部的花瓣平常是開啟狀態，若是下雨才會關閉，關閉時間約15分鐘，今天考察就是關閉狀態，方同賢也考察了燈光位置，他認為燈光不影響出拍，對選手適應上沒太大問題。

中華軟網隊上屆雅加達亞運收穫1金、1銀、2銅，仁川亞運獲得1銀、4銅，2010年廣州亞運更是拿下中華代表團第一面金牌，是代表團「獎牌庫」代表之一，方同賢笑說，今年賽程比較晚開始，「10月8日有很多比賽，希望拿到最後一面金牌，和旁邊田徑一起拿金牌！」 中華軟網協會教練方同賢考察杭州奧體的網球中心「小蓮花」。特派記者曾思儒／杭州攝影

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