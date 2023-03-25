亞運／開箱主場館「大蓮花」 田徑總教練讚動線便利

杭州亞運9月登場，中華奧會組成的考察團今天上午造訪為亞運全新打造的杭州奧體中心，這座包辦開幕、田徑賽事和閉幕的主場館外面是鋼結構的28片大花瓣和27片小花瓣組成，就像錢塘江畔的一朵「大蓮花」，中華田徑隊總教練孫念祖也把握機會考察熱身場，為半年後的盛會預作準備。

杭州奧體中心體育群包括主體育場「大蓮花」、網球中心「小蓮花」，還有游泳館和體育館組成，另包括媒體中心座落的杭州國際博覽中心，中華奧會考察團今天上午依序考察亞運博物館、杭州奧體中心主體育場、網球中心、游泳館和鄰近的杭州棋院智力大廈，只有體育館因舉辦演唱會沒有開放。

可容內超過8萬名觀眾的「大蓮花」，是大陸超過8萬人的3座場館之一，杭州亞運賽事期間將頒出48面金牌，中華田徑隊教練孫念祖今天主要是考察主場館旁的熱身場。

「熱身場對我們比較重要，選手從選手村到第一個地方一定是送到熱身場，開始做賽前熱身，包括第一次檢錄也是在熱身場。」孫念祖提到，田徑場都會符合世界田總規格，差別不大，主要是了解主場館和熱身場間的動線，「還有包括田賽的地點和動線，第一次檢錄完走什麼動線到第二檢錄區，之後就會由大會人員帶選手去場館比賽。」

第一次實地考察，孫念祖十分讚賞杭州亞運的安排，「剛看的動線還不錯，選手和教練不會太忙碌、要跑來跑去，從第一檢錄區到賽場50公尺而已，距離很短，以前可能還要坐車，這次不用，通過一個馬路而已，所以很方便。」

中華田徑隊上屆雅加達亞運靠「最速男」楊俊瀚和跨欄好手陳奎儒帶回2面銀牌，相隔5年將在可容納8萬人的新場館拚戰，孫念祖認為「大場面」對選手不是問題，他說，「目前這批在青少年階段都有參加田協的潛優訓練，那時幾乎都是到中國大陸來，大陸這方面他們應該不會陌生，而且這批選手年齡大概都是25到30歲，心智是最成熟的時候，剩下半年的時間，回去好好備戰，準備最後半年的訓練。」

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