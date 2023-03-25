瑞士羽賽／生涯對戰球王2勝16敗 周天成4強賽遭遇難關

總獎金21萬美元的超級300瑞士羽球公開賽今天結束8強賽事。台灣一哥周天成，面對馬來西亞黃智勇，第2局在2比0領先時對手退賽，順利挺進4強，接下來對手是現任球王安賽龍。

世界排名第6的周天成，今天在8強對上大馬年輕好手、22歲的黃智勇，雙方賽前僅交手過1次，是去年馬來西亞大師賽，當時周天成以直落2獲勝。

首局周天成很快掌握主動優勢，且體能也不受到前一場打到3局影響，在7比6領先時，拉出一波6比1的攻勢擴大領先差距，黃智勇雖然連追2分，但接著周天成又連得5分穩住戰局，輕鬆以21比11收下首局。

第2局周天成打到2比0領先時，對手宣布退賽，讓周天成如願挺進4強。只不過接下來的對手，將是現任球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。

周天成生涯對上安賽龍總計交手18次，但僅取得2勝，而且還是最近的對戰7連敗。

除了周天成在男單晉級4強外，台灣混雙組合葉宏蔚、李佳馨，同樣在8強拜印尼對手打完首局就退賽所賜，如願挺進4強，對手將是中國組合蔣振邦、魏雅欣。

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