原民運／角力跆拳不成賽1周前公告 遭批倉促

台北市今年首度承辦2年1次的全國原住民族運動會，昨起4天熱鬧登場，卻傳出遲至開幕前一周，才公告角力與跆拳道因報名人數不足不成賽，議員批倉促，對選手是一大打擊。市長蔣萬安表示，體育局是等最後確定不能成賽才會公布，合乎相關競賽規定；體育局指出，未來會提供下屆承辦縣市精進參考。

副總統賴清德、蔣萬安、教育部長潘文忠、參賽運動員與紐西蘭隊等昨出席開幕典禮，各族傳統領袖與耆老也在會場上祈福，最終聖火點燃，宣告原民運正式展開，賴清德也以世界棒球經典賽選手張育成的「敬禮」手勢，向原住民致意。

蔣萬安說，今年原民運創全國之先成立聖火取火隊，到各地原住民族聖山、聖地、發源地、具有代表意義的地點引取母火，再匯聚北市，這是歷屆原民運所沒有的創舉，也代表北市對於原住民族文化的最高敬意。

原民運今年規畫8項原住民族擅長的競賽項目、9項原住民族傳統的競賽項目。不過，議員許家蓓表示，角力、跆拳道不成賽是倉促告知，且後續賽程表也沒更新，取消賽程過於臨時，傷害教練及孩子的心。

一名苗栗縣教練表示，前一周才說不能比賽，小孩子聽到這個消息非常難過，自己善意表達心聲，不是責怪體育局、台北市政府，台北市是一個大市，承辦者很用心，但要再用心一點。

北市體育局回應，今年原民運競賽規程及公告皆依規定辦理，依「全國原住民族運動會舉辦準則」第13條，籌備會應於比賽一年前公告前項競賽規程，並且於比賽半年前公告技術手冊，未達3人不能成賽的名單，都是符合規定在賽前公告，議員的指教會虛心接受，之後會提供下一屆承辦縣市精進參考。

udn討論區