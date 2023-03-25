賽事心得／普悠瑪113鐵人接力賽 chill～到底～

▲ 與夥伴們晨跑後在海濱公園前的大合照！

普悠瑪 113 接力挑戰組

活動日期：2023 年 3 月 18 日 (六 )

完賽時間：06 : 44 : 21｜不分組

一、源起｜女子接力組

去 ( 2022 ) 年 6 月被疫情與吃課表感到厭煩，心血來潮向小美跑班的 Jolin 跟靖文問要不要來場三鐵接力，還說可以滾動式調整項目，暫定 Jolin 游泳、靖文騎車，沒想到會一語成讖。

▲ 2023.2.26 團練：跑完緊接游泳，巧遇又蓁！

接著跟 Vee 加入內湖鐵人團報，當時與隊友同在跑班方便討論，實際只是東扯西聊；Jolin 表示蛙式在開放式海域踩不到底覺得還好、靖文的單車尚在整理中、跑步是最沒人擔心的⋯就這樣在輕鬆愉悅的氛圍中迎來了普悠瑪。

二、三鐵接力組｜游 1.9k + 騎 90k + 跑 21k

🏊‍♀️ Jolin｜游泳 1.9k，56'45''，T1: 14'07''

▲Jolin：順利游完 1900m 沒被關門真開心！

前一日在試游活水湖後居然就累了，上岸後煩惱著隔日怎麼辦？晚上焦慮到話變多了，憂心忡忡的入睡。

接力挑戰組是最後一批下水，本來策略休息點是在轉彎的階梯，但在折返處覺得還能繼續，就這樣蛙回來，插曲是沒料到有人幫忙拉上岸，腳底踩到石頭差點滑倒。

交棒給靖文後，從她手中接過前晚打包的毛巾衣、手機等備品，游完 1900m 鬆了一口氣；重點是沒有被關門，讓後面的人玩不到。

🚴‍♀️ 靖文｜單車 90k，3:33'53''，T2: 8'43''

▲靖文：沿著太平洋海岸線騎乘，chill~

前一日在活水湖旁轉換區查號碼，居然是在最後面；從交車、接棒、交棒、領車，當天至少走了 4 趟，索性交完車就在旁觀賽看下水餃。

騎乘路線沿台 11、遠眺太平洋，坡度上上下下；習慣穿緊身長褲 ( 非車褲 ) 騎公路車，賽前也騎過花東，只差沒連續騎 90 k。去程被側風逆風吹得東倒西歪，這場沒人停下買東河包子。

進八嗡嗡海岸繞過和平國小折返，回程下坡較多，聽隊友說最高時速有 40 以上，看來爬山的大腿肌群被訓練的綽綽有餘應付。

▲聽說補給站有炒米粉，但我只想快點騎完！

🏃‍♀️ 大圓｜跑步 21k，1:50'53''

▲大圓：台東的氣候溫暖很舒服！

中午越過轉換區滿滿的加油人潮到接棒區，下午 1 點從靖文腳上接棒，跑向馬亨亨大道，途中被 226 冠軍前導車與蕭昱刷過，深怕影響到大俠，刻意靠邊跑著。

超過 25°C 的高溫與豔陽，平時偶爾近中午吃課表，所以不是很陌生的溫度，身體很快就熱開、步頻加快、跑感順暢。

路線是繞馬亨亨大道 3 圈，賽道是偏窄的最外側車道，看著其他個人 113/226 選手，肅然起敬。隊友們在折返點加油，抱著不想讓隊友在終點等太久的想法，忽視老爺酒店主廚、路邊烤肉、牛排等美食，僅喝水跟飲料。

▲ 大圓：21k 來回跑 3 圈就可以進終點了！

三、普悠瑪接力了沒？chill～到底～

套用這場的活動標語：普悠瑪接力了沒？chill～到底～隔天一早去台東森林公園輕鬆跑，賽事結束後跑步，腳步感到特別的輕盈；意外發現除了活水湖外，還有琵琶湖、鷺鷥湖，沿路兩側木麻黃林的陪襯，給人一種愜意的悠閒。

▲ 徜徉於台東森林公園輕鬆跑，好不愜意！

歷經 COVID-19 疫情肆虐，世界彷彿被按下暫停鍵，空出時間對人生重新定義，把握當下、珍惜眼前！

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