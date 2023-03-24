亞運／「柔道男神」楊勇緯拚金！柔道館開箱
中華柔道隊上屆雅加達亞運靠「柔道男神」楊勇緯和「柔道女王」連珍羚帶回2面銅牌，楊勇緯歷經東京奧運銀牌洗禮，現是男子60公斤級世界第一，成杭州亞運備受期待的奪牌重點選手，教練劉文等今天特別考察杭州亞運柔道場館蕭山臨浦體育館，為中華柔道隊了解9月戰場。
蕭山臨浦體育館將選手熱身區和比賽區設置在同樓層，兩者只有一牆之隔，有超過兩座籃球場的比賽場亞運時將鋪設兩座場地，整體安排都讓劉文等頻頻點頭。
「場地非常大，國際大賽都是兩個場地，熱身場所也滿大，沒什麼問題。」走完一整套流程的劉文等提到，現在國際賽都會依照國際柔道總會制定的流程，適應沒什麼問題，主要仍是看臨場，「場地大小影響不太大，不過觀眾多，對選手比賽過程有壓力，這也是為什麼要讓選手多去比賽。」
剛在國內原住民運動會摘金的楊勇緯，亞運前有許多重要賽事，包括5月世界錦標賽、6月底的烏蘭巴托大滿貫賽，還有7月28日開幕的成都世大運，劉文等也預計世錦賽後安排楊勇緯去日本移地訓練，為亞運以及巴黎奧運積分持續準備。
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