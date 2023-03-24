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LPGA／台灣賽停辦張景森遺憾 籲將公有球場改成國際級

聯合報／ 聯合新聞網／ 即時報導
台灣裙襬搖搖已經連續4年停辦。 記者余承翰／攝影
台灣裙襬搖搖已經連續4年停辦。 記者余承翰／攝影

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽在今天發出聲明表示，由於台灣目前經LPGA認證適合辦理賽事之球場有限，且這些認證球場所開出之經費要求又異於常規，決定停辦今年賽事，讓行政院政務委員張景森透過個人臉書表示遺憾，並呼籲應將公有球場更新改造為國際水準的球場，不但可以舉辦國際比賽，也可以吸引日韓球友來台，促進國際觀光。

對於LPGA台灣錦標賽今年再度宣布停辦，張景森在個人社群上表示，「遺憾、難過。台灣最重要的國際高爾夫球賽事LPGA宣布停辦。這項好不容易爭取到的國際賽事，國際能見度相當相當高。小弟過去曾督導體育運動事務，了解無法繼續舉辦的主要原因是：符合條件的三個球場，有兩個球場索價太高，令人瞠目結舌。 另外一個球場則是因勞資糾紛，桿弟工會威脅要阻撓賽事舉辦。」

張景森指出，球場索價過高，勞資糾紛阻撓國際賽事，這兩個因素沒辦法解決，台灣今後不可能再舉辦這種等級的國際比賽，「解決勞資糾紛政府應該有擔當，依法行事，公正仲裁，不應任由雙方無上限的纏鬥，拖累社會經濟正常運行。」

此外，張景森也呼籲，政府應該把公有球場，像台北球場、澄清湖球場、以及正在辦理招商的大鵬灣球場，更新改造成為國際水準的球場，不但可以舉辦國際比賽，也可以吸引數千萬日韓球友來台，促進國際觀光。

LPGA 高爾夫 裙襬搖搖

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