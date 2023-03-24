亞運／武術隊母雞帶小雞 最後備戰模擬場館和時程

杭州亞運9月登場，中華奧會組成的考察團先啟動，由中華奧會副主席蔡家福領軍的一行人今天除造訪選手村，下午再參訪包括羽球、武術、舉重等場館，武術隊教練劉翰修對屆時比賽場地蕭山瓜瀝文化體育中心給予正面評價，實際參訪過也可作為亞運前模擬賽的參考。

武術和卡巴迪比賽場館都是蕭山瓜瀝文化體育中心，亞帕運的跆拳道也在此地舉行，亞運將頒出15面武術獎牌和2面卡巴迪獎牌。

中華奧會考察團今天完整走過運動員動線，從熱身館、檢錄區到比賽場地都走了一圈，教練劉翰修認為蕭山瓜瀝文化體育中心場館大、空間高，對選手拋刀、拋接滿適合，場館亮度也沒問題，對整體十分滿意，且今天場館大螢幕就播放之前舉辦武術測試賽的影片，讓他可以更具體模擬亞運比賽的狀況。

中華武術隊的杭州亞運國手名單已全部底定，之後將舉辦模擬賽，劉翰修表示除會尋找和蕭山瓜瀝文化體育中心相似空間感的場館，最主要是將亞運時程完全複製，他解釋說：「以前比全能，是一天打一套，之間有休息時間，這次是一次比完，像是上午打太極拳、下午太極劍，訓練時間要調整，一天打一套和兩套差別很大。」

蕭山瓜瀝文化體育中心距離選手村車程約40分鐘，中間休息時間選手要回到選手村或是留在比賽場館，也是劉翰修返國要和教練團討論的重點。

中華武術隊上屆雅加達亞運分別由蔡澤民在男子長拳奪銅、陳暐婷帶回女子散打52公斤級銅牌，兩名奪牌選手都已退役，今年散打加上套路共10名選手，劉翰修提到和過往多是資深選手，今年新秀、老將參半，是世代交替的一屆亞運，目標盡力爭取佳績，「希望老將像母雞帶小雞，帶他們成長。」 中華武術隊教練劉翰修考察杭州亞運場館。特派記者曾思儒／杭州攝影 蕭山瓜瀝文化體育中心將作為杭州亞運武術和卡巴迪場館。特派記者曾思儒／杭州攝影 中華武術隊教練劉翰修（右）和體育署競技運動組組長藍坤田討論杭州亞運場館。特派記者曾思儒／杭州攝影

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