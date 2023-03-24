HVL／東山女排暌違3年赴日移訓 盼重新奪回后冠

111學年度高中排球甲級聯賽決賽，將於3月31日至4月2日在台北和平籃球館登場，而國中排球甲級聯賽決賽則於3月27日至3月29日於同一場館率先開打，主辦單位中華民國高級中等學校體育總會今天特於台北格萊天漾大飯店舉行HVL、JHVL決賽記者會，邀請到高中及國中男、女子組6強共24支隊伍的教練及選手代表共同與會。

在今天記者會上不僅參賽24支球隊氣勢如虹放眼冠軍，高中體總也特別展示為國中排球聯賽特別打造全新的冠軍盃，設計延續甲級獎盃「向日葵」意象，取材「海芋」概念，象徵融合青春活力，每一個冠軍團隊的誕生猶如一株盛開的海芋，大家齊心協力拚搏至最終的冠軍賽。

今年國中男子組各隊實力伯仲之間，不過奪冠大熱門內埔國中由國三雙箭頭林季孺、蔡東橙，兩人平均每場合力貢獻31分，希望在「收成年」目標瞄準隊史首座金盃；至於女子組衛冕軍雙十國中來勢洶洶，以全勝成績完美晉級，被看好將寫下隊史第二度三連霸。

而今年在高中組賽事也將首度採用鷹眼回放系統，期待能讓賽事判決更加準確及公正，提升賽事品質，此外，今年威德公司也特別加碼贊助，提供200萬的獎助學金贊助HVL高中排球聯賽甲、乙級的優秀學生申請獎助學金。

高男組奪冠高達11次的霸主豐原高商，本屆尋求再次連霸，不過華僑高中團隊均高183.5公分，攔網高度成各隊最頭痛對手，麥寮高中也不甘示弱，強勢搶到隊史首支種子籤，希望一舉刷新隊史最高紀錄。

至於女子組方面，東山連續3年無緣后冠，今年強勢以六強第一晉級，且在六強賽開打前夕12人名單還前往日本京成大學移訓，教練莊明叡表示，東山女排在疫情前就有前往京成大學移訓的習慣，並會與日本當地的高中和大學球隊進行對抗賽，不過過去三年受到疫情影響停止了這樣的慣例，直到今年再度恢復，期望選手能夠以最佳狀態爭取后冠。

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