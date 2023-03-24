鳳凰盃壘球賽嘉義縣開打 全國15隊333名好手齊聚爭冠
促進全國消防人員的感情交流與身心健康，嘉義縣消防局與內政部消防署今明兩日，在縣棒壘球園區舉辦鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽事，來自全國15隊，共333名選手齊聚參賽，今天下午由縣長翁章梁擔任打擊手、縣消防局長呂清海擔任投手，象徵「棒棒安打」為賽程揭幕。
嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員黃啟豪及縣消防局長呂清海等人出席開球儀式，並由縣長翁章梁擔任打擊手、縣消防局長呂清海擔任投手，縣長將球打擊出去，象徵比賽「棒棒安打」為賽程掀開序幕。
翁章梁表示，鳳凰盃壘球賽是消防界的全國運動盛事，鼓勵消防人員藉由運動休閒達到鍛鍊身體，另一方面提升消防士氣，鼓勵縣市交流凝聚向心力，也藉由在球場上的競技，互相切磋球技，培養默契和團隊精神。
嘉義縣消防局表示，這次參賽隊伍來自全國消防機關壘球好手齊聚一堂，賽事分別在3月24、25日兩天進行，隊伍最北來自基隆、最南為屏東，還有台東及離島澎湖隊伍，共計15隊、333名選手參賽，分別在嘉義縣2處棒壘球園區及和興國小棒球場，共3個場地舉行賽事。
呂清海指出，縣消防局慢速壘球隊有20年歷史，參加「鳳凰盃」全國消防慢速壘球錦標賽曾3度奪冠，參加全國總統盃賽事獲2次冠軍，盼選手把冠軍獎盃留在嘉義。
翁章梁也說，嘉義縣不僅24部救護車均配置12導程心電圖機，也推動組織擴增人力、無線電全面數位化等政策，為提振消防人員的士氣，超勤加班費調至1萬9千元，全面照顧消防人員及提高為民服務的質與量。
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