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鳳凰盃壘球賽嘉義縣開打 全國15隊333名好手齊聚爭冠

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今天下午由嘉義縣長翁章梁擔任打擊手與縣消防局長呂清海擔任投手，共同為2日賽事揭幕。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今天下午由嘉義縣長翁章梁擔任打擊手與縣消防局長呂清海擔任投手，共同為2日賽事揭幕。圖／嘉義縣消防局提供

促進全國消防人員的感情交流與身心健康，嘉義縣消防局與內政部消防署今明兩日，在縣棒壘球園區舉辦鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽事，來自全國15隊，共333名選手齊聚參賽，今天下午由縣長翁章梁擔任打擊手、縣消防局長呂清海擔任投手，象徵「棒棒安打」為賽程揭幕。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、縣議員黃啟豪及縣消防局長呂清海等人出席開球儀式，並由縣長翁章梁擔任打擊手、縣消防局長呂清海擔任投手，縣長將球打擊出去，象徵比賽「棒棒安打」為賽程掀開序幕。

翁章梁表示，鳳凰盃壘球賽是消防界的全國運動盛事，鼓勵消防人員藉由運動休閒達到鍛鍊身體，另一方面提升消防士氣，鼓勵縣市交流凝聚向心力，也藉由在球場上的競技，互相切磋球技，培養默契和團隊精神。

嘉義縣消防局表示，這次參賽隊伍來自全國消防機關壘球好手齊聚一堂，賽事分別在3月24、25日兩天進行，隊伍最北來自基隆、最南為屏東，還有台東及離島澎湖隊伍，共計15隊、333名選手參賽，分別在嘉義縣2處棒壘球園區及和興國小棒球場，共3個場地舉行賽事。

呂清海指出，縣消防局慢速壘球隊有20年歷史，參加「鳳凰盃」全國消防慢速壘球錦標賽曾3度奪冠，參加全國總統盃賽事獲2次冠軍，盼選手把冠軍獎盃留在嘉義。

翁章梁也說，嘉義縣不僅24部救護車均配置12導程心電圖機，也推動組織擴增人力、無線電全面數位化等政策，為提振消防人員的士氣，超勤加班費調至1萬9千元，全面照顧消防人員及提高為民服務的質與量。

2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，全國15隊共333名好手齊聚爭冠。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，全國15隊共333名好手齊聚爭冠。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，全國15隊共333名好手齊聚爭冠。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，全國15隊共333名好手齊聚爭冠。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，全國15隊共333名好手齊聚爭冠。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，全國15隊共333名好手齊聚爭冠。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，立委蔡易餘（右2）出席為嘉縣消加油。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，立委蔡易餘（右2）出席為嘉縣消加油。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今天下午由嘉義縣長翁章梁擔任打擊手與縣消防局長呂清海擔任投手，共同為2日賽事揭幕。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今天下午由嘉義縣長翁章梁擔任打擊手與縣消防局長呂清海擔任投手，共同為2日賽事揭幕。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，全國15隊共333名好手齊聚爭冠。圖／嘉義縣消防局提供
2023鳳凰盃全國消防慢速壘球錦標賽，今明兩日在縣棒壘球園區舉辦，全國15隊共333名好手齊聚爭冠。圖／嘉義縣消防局提供

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