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亞運／選手村開箱 37棟已銷售一空

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
杭州亞運選手村內部配置。圖／中華奧會提供
杭州亞運選手村內部配置。圖／中華奧會提供

為杭州亞運特別建置的亞運村，光選手村就有37棟建築、設置有22種房型，亞運後將轉化為住宅區，超過2千戶都已銷售一空，中華奧會組成的考察團今天上午特別前來「開箱」，了解房型、各區域相對位置以及餐廳和健身中心等。

杭州亞運村設置在錢塘江南岸的錢江世紀城北部，總用地面積113公頃，由運動員村、技術官員村、媒體村及國際區和公共區組成，運動員村就分兩塊，一號地有37棟建築，二號地榮包括健身中心和運動員餐廳，光是健身中心就有6層，每層可容內最多380位選手，另規劃有25公尺的室內游泳池。

中華奧會考察團今天進入選手村參訪，體育署副署長洪志昌表示，7月中最後報名截止日後才會確定代表團人數，屆時杭州組委會會視代表團人數安排住所。

選手村37棟房共有22種房型，最多設置4房，可容納7名選手。今天考察團考察3種房型，較大問題是洗衣機設置在客房陽台中，而非公共空間，表示洗衣與晾衣服都要進入這間客房。

選手村設置的單人床尺寸是長2公尺、寬1.2公尺，另備有伸展器，放置床尾可再延長40公分，提供給身高較高的入住選手。

杭州亞運選手村預定9月9日試營運，9月16日開村，9月23日杭州亞運開幕、10月8日閉幕，到10月11日閉村前可接待1萬名運動員和相關人員；今天考察時，包括運動員餐廳和健身中心都仍在施工，健身中心預計5月完成，屆時將採取線上和現場預約的方式，控管使用人數。

中華奧會副主席蔡家福（左一）、體育署競技運動組訓練競賽輔導科科長謝奇穎（左二）和中華田徑隊總教練孫念祖聽取杭州亞運選手村說明。特派記者曾思儒／杭州攝影
中華奧會副主席蔡家福（左一）、體育署競技運動組訓練競賽輔導科科長謝奇穎（左二）和中華田徑隊總教練孫念祖聽取杭州亞運選手村說明。特派記者曾思儒／杭州攝影
杭州亞運的選手村。圖／中華奧會提供
杭州亞運的選手村。圖／中華奧會提供
杭州亞運的選手村。圖／中華奧會提供
杭州亞運的選手村。圖／中華奧會提供
體育署副署長洪志昌考察杭州亞運選手村。圖／中華奧會提供
體育署副署長洪志昌考察杭州亞運選手村。圖／中華奧會提供

亞運 體育署

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