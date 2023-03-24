快訊

3/25「補班日優惠」懶人包！ 「4大超商+手搖飲料+速食餐廳」統統有

狒狒也會工作！南非鐵路局雇用「狒狒鐵道員」

八點檔男星衰捲愛情詐騙案！要求粉絲匯款6萬元 本尊回應了

高球／潘政琮復出續追夢 從美PGA次級巡迴賽出發

中央社／ 台北24日電
潘政琮心懷感激再出發。 PGA TOUR提供
潘政琮心懷感激再出發。 PGA TOUR提供

東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮先前因左手腕受傷暫別美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）逾4個月，復出後從次巡賽出發。他今天說，能繼續在賽場上追逐夢想，讓他滿懷感激。

光輝國際巡迴賽汽車俱樂部錦標賽（Club CarChampionship）屬於PGA次級巡迴賽其中一站，今天在美國喬治亞州薩凡納市（Savannah）登場，潘政琮復出首戰表現不錯，首輪射下6鳥、吞2柏忌，繳出低於標準4桿的68桿，暫時並列第8，距離領先的林德海姆（Nicholas Lindheim）有3桿差距。

潘政琮最近一次在PGA亮相已是去年11月，先前因左手腕受傷，待在台灣治療一段時間，直到今天重新回到賽場，並選擇先從次巡賽出發、調整。

潘政琮接受大會訪問時表示，儘管這次受傷比想像中地久，但他認為也是件好事，可以趁這段時間多陪家人、太太，這也是他15年來首次在台灣過年。

潘政琮受傷期間心情曾忐忑不安，他表示，由於對傷勢不太了解，因此每次看醫生時都有點緊張，怕發生不好的事情。

終於重新回到場上，潘政琮透露，今天開球時心情有點緊張、興奮，也曾想過有可能第一天打完就因手不舒服而退賽，「很開心首次（首回合比賽）都沒有問題，都打得也滿好的」。他說，能在繼續賽場上追逐夢想，讓他充滿感激。

至於何時回歸美巡賽，潘政琮心裡已有計畫，他認為，「選擇一個舒適的比賽很重要」。他表示，2019年曾在RBC傳承高球賽（RBC Heritage）拿下PGA生涯首冠，預計今年也將參賽。

潘政琮 高爾夫

延伸閱讀

LPGA／球場收費異於常規 裙擺搖搖台灣錦標賽連4年停辦

網球／瑞信收購案燒到瑞士體壇 費德勒也受其贊助

六中高爾夫邀請賽開打 特斯拉等名車當1桿進洞獎品

PGA／限制開球距離惹議 球員批對高爾夫運動不利

相關新聞

LPGA／球場收費異於常規 裙擺搖搖台灣錦標賽連4年停辦

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽在過去3年受到疫情影響停辦後，今年一度朝著復辦的方向努力，不過在今天仍是宣布由於目前台灣經LP...

亞運／中華奧會組團考察 滑輪溜冰場勘部署訓練

因新冠肺炎延期一年的杭州亞運9月登場，中華奧會組成考察團造訪杭州，實地走訪超過20個場館。昨天考察體操、足球、滑輪溜冰、...

拳擊／黃筱雯世錦賽逆轉泰國對手 挺進金牌戰喜極而泣

在印度新德里舉行的世界拳擊錦標賽，我國好手黃筱雯與林郁婷今天晚間相繼在4強賽登場，其中在女子54公斤級率先登場的黃筱雯，...

拳擊／不敵哈薩克好手 林郁婷世錦賽銅牌作收無緣衛冕

我國拳擊女將林郁婷今天在印度新德里舉行的世錦賽女子57公斤級4強賽，與哈薩克伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimo...

高球／潘政琮復出續追夢 從美PGA次級巡迴賽出發

東京奧運高爾夫銅牌得主潘政琮先前因左手腕受傷暫別美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）逾4個月，復出後從次巡賽出發。他今天說，能...

足球／假球案風暴擴大 中國足協又有2官員被查

中國男足假球案風暴持續，中國足協官網今天通報，足協紀律委員會主任王小平及競賽部部長黃松涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦