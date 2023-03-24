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足球／假球案風暴擴大 中國足協又有2官員被查

中央社／ 台北24日電
新帥揚科維奇率領中國男足在海口完成首堂訓練課 3月2日，在新任主帥揚科維奇率領下，中國國家男子足球隊在位於海南省海口市的中國足球（南方）訓練基地進行集訓，這也是揚科維奇上任後率領新一屆國足進行的首堂訓練課。圖為中國國家男子足球隊球員熱身訓練。 中新社記者 駱雲飛 攝 中國新聞社
新帥揚科維奇率領中國男足在海口完成首堂訓練課 3月2日，在新任主帥揚科維奇率領下，中國國家男子足球隊在位於海南省海口市的中國足球（南方）訓練基地進行集訓，這也是揚科維奇上任後率領新一屆國足進行的首堂訓練課。圖為中國國家男子足球隊球員熱身訓練。 中新社記者 駱雲飛 攝 中國新聞社

中國男足假球案風暴持續，中國足協官網今天通報，足協紀律委員會主任王小平及競賽部部長黃松涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

中國男足踢假球案在前國家男足總教練李鐵2022年11月被帶走調查後，風暴越滾越大。當時官方通報，李鐵涉嫌嚴重違法，由中共中紀委、中國國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省紀委監委展開調查。

李鐵被有關部門帶走調查時，正出席中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。

李鐵被查後，案情持續向上延燒。今年1月19日，中國足協前秘書長劉奕、常務副秘書長陳永亮同一天被查落馬。

足協主席陳戌源2月14日遭通報涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委審查調查。

中國男足假球案迄今牽連的選手、官員最少20餘人。

中國12年前掀起第一波足壇反賭反腐，中國足協的兩任專職副主席南勇與謝亞龍被查後入獄，還牽扯一批足協官員、俱樂部官員、球員以及足球從業者。

陸媒此前報導，這是中國足壇第二次反腐風暴，使得中國足球的腐敗再次備受矚目，中國足球的公信力更進一步降低。

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