快訊

宏國斷交有預謀 卡斯楚早透過家人與中共在第三地接觸

影／兒子校園驚傳槍擊！女記者直播中「兒現身報平安」超感人

學者喊反戰為何突兀？作家細數古今歷史

T1聯盟／太陽無法配合補賽直接判輸 與雲豹已無勝差

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

T1聯盟在今天宣布，今年1月14日原定舉行的聯盟編號第38場由台中太陽隊作客高雄全家海神隊主場的延期賽事，由於太陽球團確認無法配合補賽方案，經與兩隊達成共識後直接裁定由海神取得該場比賽勝利，而裁定輸球的太陽，目前在戰績榜上與墊底的雲豹已無勝差。

對於為何裁定由海神直接拿下勝利，聯盟則解釋，勝場依據規章第八條賽程規劃中第四點：聯盟可因氣候、疫情、比賽中各種突發狀況、影響比賽或場館內外之安全考量、其他不可抗力或國家政策重大發布及變更等因素，暫停或宣布延期、調整賽制 ，須經由重大事件決策委員會審議，送至聯盟及球團會議中說明與表決，並經常務理事會核定。

T1聯盟公告如下：

關於聯盟編號第38場原訂於1月14日進行之台中太陽作客高雄全家海神之賽事，原因台中太陽球員及教練多人進入防疫健康管理程序，可出賽人數未達聯盟標準而延期舉行。

經聯盟與兩隊多次協調補賽時間與場地，台中太陽球團確認無法配合補賽方案，聯盟考量為避免影響本季後續賽事進行，並與台中太陽與高雄全家海神兩隊達成共識，本場賽事將不再補賽，並裁定高雄全家海神勝出，特此公告。

高雄全家海神 台中太陽 T1聯盟

延伸閱讀

BP話題延續...寵粉驚喜釋出高雄版黑粉旋風 BLINK盼再相見

T1聯盟／霍華德來台打球很開心 盼下季再披雲豹戰袍

T1聯盟／墊底雲豹雪上加傷 林宜輝本季報銷

T1聯盟／雲豹呂蔡瑜倫搶當英雄被罵翻 網挖「借將」文酸：傑出的一手

相關新聞

LPGA／球場收費異於常規 裙擺搖搖台灣錦標賽連4年停辦

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽在過去3年受到疫情影響停辦後，今年一度朝著復辦的方向努力，不過在今天仍是宣布由於目前台灣經LP...

亞運／中華奧會組團考察 滑輪溜冰場勘部署訓練

因新冠肺炎延期一年的杭州亞運9月登場，中華奧會組成考察團造訪杭州，實地走訪超過20個場館。昨天考察體操、足球、滑輪溜冰、...

拳擊／黃筱雯世錦賽逆轉泰國對手 挺進金牌戰喜極而泣

在印度新德里舉行的世界拳擊錦標賽，我國好手黃筱雯與林郁婷今天晚間相繼在4強賽登場，其中在女子54公斤級率先登場的黃筱雯，...

拳擊／不敵哈薩克好手 林郁婷世錦賽銅牌作收無緣衛冕

我國拳擊女將林郁婷今天在印度新德里舉行的世錦賽女子57公斤級4強賽，與哈薩克伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimo...

T1聯盟／太陽無法配合補賽直接判輸 與雲豹已無勝差

T1聯盟在今天宣布，今年1月14日原定舉行的聯盟編號第38場由台中太陽隊作客高雄全家海神隊主場的延期賽事，由於太陽球團確...

瑞士羽賽／周天成逆轉戚又仁 林俊易遭球王震撼教育

BWF超級300系列的瑞士羽球公開賽今天上演16強賽，我國男單一哥周天成在首輪擊敗王子維後，今天則是對上另一名我國好手戚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦