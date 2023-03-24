T1聯盟／太陽無法配合補賽直接判輸 與雲豹已無勝差

T1聯盟在今天宣布，今年1月14日原定舉行的聯盟編號第38場由台中太陽隊作客高雄全家海神隊主場的延期賽事，由於太陽球團確認無法配合補賽方案，經與兩隊達成共識後直接裁定由海神取得該場比賽勝利，而裁定輸球的太陽，目前在戰績榜上與墊底的雲豹已無勝差。

對於為何裁定由海神直接拿下勝利，聯盟則解釋，勝場依據規章第八條賽程規劃中第四點：聯盟可因氣候、疫情、比賽中各種突發狀況、影響比賽或場館內外之安全考量、其他不可抗力或國家政策重大發布及變更等因素，暫停或宣布延期、調整賽制 ，須經由重大事件決策委員會審議，送至聯盟及球團會議中說明與表決，並經常務理事會核定。

T1聯盟公告如下：

關於聯盟編號第38場原訂於1月14日進行之台中太陽作客高雄全家海神之賽事，原因台中太陽球員及教練多人進入防疫健康管理程序，可出賽人數未達聯盟標準而延期舉行。

經聯盟與兩隊多次協調補賽時間與場地，台中太陽球團確認無法配合補賽方案，聯盟考量為避免影響本季後續賽事進行，並與台中太陽與高雄全家海神兩隊達成共識，本場賽事將不再補賽，並裁定高雄全家海神勝出，特此公告。

udn討論區