LPGA／LPGA續航錦標賽首輪 徐薇淩獵鷹暫並列第4

台灣高球一姐徐薇淩今天在LPGA（美國女子職業高爾夫巡迴賽）續航錦標賽（Drive On Championship）首輪獵鷹，繳出低於標準6桿的66桿，暫時並列第4；錢珮芸揮出67桿，並列第6。

總獎金175萬美元（約新台幣5303萬元）的續航錦標賽在美國亞利桑那州展開首回合賽事，徐薇淩、台灣選手錢珮芸、侯羽桑及李旻等參賽。

徐薇淩本季首站從1月希爾頓分時度假俱樂部冠軍賽（Hilton Grand Vacations Tournament of Champions）出發，以並列第15作收，睽違2個多月展開第2場賽事，開場第一洞就上演獵鷹秀。有好開始後，全場共射下5鳥、吞1柏忌，以66桿繳卡，暫並列第4，距領先群僅1桿之差。

美國女將艾利森‧李（Alison Lee）、韓國選手辛珍妮（Jenny Shin）與墨西哥女將羅培茲（Gaby Lopez）首輪結束，同以低於標準7桿的65桿並列領先。

其他台將部分，錢珮芸首回合狂抓7鳥、吞2柏忌，打出67桿，暫並列第6；李旻、侯羽桑各揮出71桿、72桿，分別並列第77、95名。

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