LPGA／球場收費異於常規 裙擺搖搖台灣錦標賽連4年停辦

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽在過去3年受到疫情影響停辦後，今年一度朝著復辦的方向努力，不過在今天仍是宣布由於目前台灣經LPGA認證適合辦理賽事之球場非常有限，而這些球場所開出之經費要求又異於常規，最終做出停辦的決議，也讓這項在國內舉行的最高等級女子高球賽事連續4年無緣舉辦。

裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽前一次辦理已經是2019年，該屆賽事最終由美國好手柯達（Nelly Korda）完成2連霸，而接下來3年則是受到國際疫情以及我國國境政策影響陸續宣布停辦。

而今年在國境管制鬆綁的情況下，裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽原朝著復辦方向前進，在LPGA官網中也將台灣錦標賽的比賽日期訂在10月26至29日，而主辦單位裙襬搖搖高爾夫基金會始也終持續積極與國內主要贊助商接觸研析，如何能夠將此賽事規模突破極限，辦得更為精彩亮眼。

不過在近日傳出停辦消息後，裙襬搖搖高爾夫基金會也在今天發出聲明稿宣布停辦，並指出，「惟在規劃這場國際矚目的女子高爾夫賽事同時，讓我們賽事主辦方最為難的是，目前台灣經LPGA認證適合辦理賽事之球場非常有限，而這些經認證通過的賽事球場所開出之經費要求又異於常規，此高價收費也令LPGA總部感到十分驚訝，加上若干法規之問題，為賽事之籌辦增添諸多變數。」

裙襬搖搖高爾夫基金會指出，在與LPGA總部充分溝通後，著眼於LPGA賽事於亞洲區的穩定性和延續性，也考量目前台灣賽事環境的困難，艱難地做出決定終止台灣LPGA賽事合約。

據了解，今年也是裙襬搖搖高爾夫基金會與LPGA簽下賽事合約的最後一年，在今年仍舊無法辦理比賽的情況下，未來是否會有相關單位再接手仍是不得而知，至於LPGA也將在行事曆上安排其他賽事取代台灣錦標賽原先的比賽日程，並預計在下周公布詳細信息。

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