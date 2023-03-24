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瑞士羽賽／周天成逆轉戚又仁 林俊易遭球王震撼教育

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。新華社 新華社
周天成。新華社 新華社

BWF超級300系列的瑞士羽球公開賽今天上演16強賽，我國男單一哥周天成在首輪擊敗王子維後，今天則是對上另一名我國好手戚又仁，在先丟首局的情況下，最終周天成仍是以23：25、21：18、21：9逆轉挺進8強，至於「左手重炮」林俊易則是在生涯首度與球王安賽龍的對決中，以直落二敗下陣來。

世界排名第6名的周天成與世界排名第58名的戚又仁，生涯首度在BWF系列賽中交手，不過在首局賽事中戚又仁就把一哥嚇出一身冷汗，雙方在該局後段不斷互換領先，最終戚又仁在21：21後連拿關鍵兩分，以23：21先下一城。

第二局戚又仁又在比賽中段一度取得16：11的領先優勢，不過卻遭到周天成打出一波8：0逆轉，並以21：18扳平戰局，決勝局周天成更是乘勝追擊，以一波9：0攻勢拉開差距後揚長而去，最終以21：9逆轉勝出，明天凌晨的8強賽將對上馬來西亞好手黃智勇。

至於我國「左手重炮」林俊易，則是在16強賽與世界球王安賽龍上演生涯首度對決，在僅有第二局開局一度領先的情況下，最終林俊易也僅撐了30分鐘就以11：21、7：21敗下陣來，儘管遭到震撼教育，但對於年輕的林俊易來說勢必有不少收穫。

而挺進到8強賽的還包括我國男單好手李佳豪，他在昨天晚間擊敗印度好手曼朱納透（Mithun Manjunath）後，將在8強遭遇第二種子的大馬一哥李梓嘉，至於女單好手白馭珀則是在16強賽對手奧原希望退賽下，兵不血刃挺進到8強賽。

周天成 林俊易 安賽龍

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