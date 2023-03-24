世界田總禁跨性別選手參加女子賽事 不論睪酮濃度

中央社／ 巴黎23日綜合外電報導
世界田徑總會主席柯伊。 路透社
世界田徑總會主席柯伊。 路透社

世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）今天表示，之後將不管睪酮濃度，不再允許跨性別女性參加女子田徑賽事。

法新社報導，柯伊在世界田徑總會理事會會後表示，「理事會已同意，自今年3月31日起，曾經歷男性青春期的跨性別男性或女性運動員，將被排除在女子世界排名比賽之外。」

柯伊說，世界田徑總會曾向國際奧林匹克委員會（IOC）與各國家協會等利益關係組織，諮詢過關於跨性別運動員的議題，「絕大多數被諮詢的對象主張，不應讓跨性別運動員在女子項目比賽」。

但柯伊也提到，世界田徑總會並非永遠說「不」，並稱之後將成立一個由跨性別人士領導的工作小組，以進一步關注科學發展。

另一方面，俄羅斯田徑協會（RUSAF）因為國家支持使用禁藥而被下達的禁令，今天也獲世界田徑總會解除，但在俄羅斯持續侵略烏克蘭的情況下，俄國運動員仍舊不得參賽。

俄羅斯田徑協會是在2015年遭到停權，此前一份世界反禁藥組織（WADA）報告認定其「禁藥文化根深蒂固」。

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