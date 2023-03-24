亞運／中華奧會組團考察 滑輪溜冰場勘部署訓練

因新冠肺炎延期一年的杭州亞運9月登場，中華奧會組成考察團造訪杭州，實地走訪超過20個場館。昨天考察體操、足球、滑輪溜冰、擊劍、空手道、跆拳道和角力等場館，中華滑輪溜冰協會教練吳炯助赤腳踏上嶄新的杭州東部灣體育公園亞運輪滑館，感受全球唯一的室內7公尺拋物線賽道。

因無法著裝下場測試，吳炯助仍赤腳在賽道走了兩圈，也在賽道中的木板踏了好幾下，他說：「木板建造方式多，想了解密度和摩擦係數，場地燈光對旋轉跳躍可能有影響，也上去感受。」

滑輪溜冰向來是中華代表團「獎牌庫」，今年滑輪競賽包括自由式輪滑和競速溜冰，總共將頒出12面金牌，吳炯助強調團隊會盡最大努力，「目標要寫下紀錄」。

吳炯助提到，杭州這座場館是全球第一座室內的7公尺寬拋物線賽道，之前南韓場館是室外賽道，台灣的屏東場館是鐵皮屋，台南是室外場，昨天場勘後預計拉長到屏東和台南的移地訓練時間，最後選擇最相似的場館為亞運最後演練。

昨下午考察團也到臨安體育文化會展中心體育館，了解跆拳道和角力場館，隨行的體育署副署長洪志昌表示，臨安體育館離選手村較遠，代表團將選定鄰近飯店當中繼站，讓準備出賽的選手提前入住，避免舟車勞頓。

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