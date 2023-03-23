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拳擊／不敵哈薩克好手 林郁婷世錦賽銅牌作收無緣衛冕
我國拳擊女將林郁婷今天在印度新德里舉行的世錦賽女子57公斤級4強賽，與哈薩克伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）再度交手，也是雙方連續兩年在世錦賽4強賽碰頭，不過最終林郁婷卻遭到伊布拉吉穆瓦成功復仇，無緣衛冕，以銅牌成績作收。
林郁婷去年在土耳其世錦賽拿下個人第2面世錦賽金牌，而今年她也以衛冕者身份前往新德里參賽，並再度碰上去年世錦賽4強與今年金腰帶摩洛哥站都交手過的伊布拉吉穆瓦。
在首回合賽事中，林郁婷選擇保守出擊不斷試探對手，不過也讓主動出擊的伊布拉吉穆瓦在前兩回合都取得3：2領先，第三回合雙方則是展開近距離的肉搏戰，最終林郁婷仍是敗下陣來，雖然無緣衛冕，但拿下一面銅牌，也是個人在世錦賽的第4面獎牌。
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