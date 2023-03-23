羽球／瑞士公開賽 女雙台灣內戰李佳馨、鄧淳薫晉8強
BWF超級300瑞士羽球公開賽今天點燃16強戰火，台灣率先登場的「女雙內戰」，由李佳馨、鄧淳薫以2比1的局數擊敗胡綾芳、林筱閔，順利晉級8強。
總獎金21萬美元（約新台幣637萬元）的瑞士羽球公開賽，台灣共有15組人馬在16強出賽，其中就有包括男單周天成對戚又仁，女雙李佳馨、鄧淳薫對胡綾芳、林筱閔，混雙葉宏蔚、李佳馨對楊博軒、胡綾芳這3組是台灣內戰。
另外，原本女單將由世界第25名的台灣老將白馭珀，對上世界第15名的日本好手奧原希望，沒想到對手還沒開打就宣布棄賽，也讓白馭珀「幸運」保送進入8強。
世界排名第26的台灣第一女雙李佳馨、鄧淳薫，今天面對世界第71名的胡綾芳、林筱閔，首局完全沒進入狀況，在6比8落後時被對手打出一波9比1攻勢，瞬間落後達雙位數，很快就以12比21讓出首局。
次局李佳馨和鄧淳薫總算回神，在雙方5比5之後始終保持領先，並於14比12領先時，直接一波7比1攻勢以21比13結束第2局；第3局李佳馨、鄧淳薫在8比5領先時，再以一波9比1擴大領先，最後順利以21比14收下第3局及比賽勝利。
至於男單台灣「左手重砲」林俊易，在16強將要對決現任世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），這不但是兩人首度對戰，對林俊易來說也是增加經驗的大好機會。
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