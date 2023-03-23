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拳擊／黃筱雯世錦賽逆轉泰國對手 挺進金牌戰喜極而泣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
奧國手黃筱雯（左）。 聯合報系資料照
奧國手黃筱雯（左）。 聯合報系資料照

在印度新德里舉行的世界拳擊錦標賽，我國好手黃筱雯林郁婷今天晚間相繼在4強賽登場，其中在女子54公斤級率先登場的黃筱雯，今天在4強賽遭遇泰國選手吉特龐（Jutamas Jitpong），在首回合一度落後的情況下，黃筱雯最終仍是以5：0勝出，繼2019年後再度挺進到世錦賽金牌戰，勝出後她也一度在擂台上喜極而泣。

曾在2019年世錦賽奪下金牌的黃筱雯，今年再戰世錦賽也展現絕佳狀態，不僅前兩輪都提前結束比賽取勝，8強賽也以5：0的壓倒性優勢勝出，而今天的4強賽她則是對上去年世錦賽與亞錦賽雙銀的泰國好手吉特龐。

在首回合賽事中，具有身材優勢的黃筱雯不斷出拳試探對手，不過吉特龐也伺機反擊，首回合打完結束後黃筱雯僅獲得一個裁判的10分，吉特龐則是拿下4個10分取得4：1領先。

第二回合落後的黃筱雯更加主動出擊，並在掌控住距離的情況下數次擊中吉特龐，讓她在第二回合後來居上取得5：0，第三回合吉特龐展開猛攻，但反倒讓沈得住氣的黃筱雯一拳正中臉部，最終黃筱雯在第三回合再拿下5：0，最終也以總分5：0勝出，而在確定挺進金牌戰後，黃筱雯也在擂台上振臂高呼、喜極而泣，而這也是她繼2019年世錦賽後再度挺進到金牌戰。

黃筱雯 世錦賽 林郁婷

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