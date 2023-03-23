亞運／奪牌重點跆拳道場勘 總教練：羅嘉翎事件「不會再犯」

為9月登場的杭州亞運準備，中華奧會組成考察團親訪杭州，將參訪超過20個場館，今天下午拉車到臨安體育文化會展中心體育館了解屆時跆拳道和角力場館，結束後再到預備作為中繼站的飯店考察，中華跆拳道隊總教練劉祖蔭也強調，羅嘉翎沒過磅成功的狀況「不會再犯」。

考察團依照選手動線參訪，從檢錄、熱身場到比賽場實際走一遭，劉祖蔭對臨安體育文化會展中心體育館的看台高度十分滿意，他讚說：「場館高度和各方面還不錯，旁邊看台太低的話，容易影響到選手情緒。」

大會安排的熱身場館有設立不同代表隊的獨立休息區，劉祖蔭對這點安排也十分讚許，「獨立休息室過去沒有，我的經驗是只有南京（青奧）。有獨立休息室是最好的安排，選手休息比較不會被打擾。」

體育署副署長洪志昌也是考察團一員，他表示臨安體育文化會展中心體育館離選手村較遠，代表團將選定距離場館車程5分鐘的飯店作為代表隊中繼站，讓準備出賽的跆拳道和角力選手可以提前入住，避免舟車勞頓，「角力也在這裡比，動線也一樣，回去會請教練（劉祖蔭）再分享。」

劉祖蔭今天從檢錄、熱身場到比賽場館一路錄影，回去除了自家選手，還要和角力隊分享；他透露東京奧運時也有做類似的意象訓練，選手可以再透過影片模擬，增加和場館的熟悉度。

從1994年廣島亞運開始，中華跆拳道隊每屆亞運都有金牌進帳，杭州亞運也是重點奪牌代表隊，但月初卻發生東京奧運銅牌女將羅嘉翎美國公開賽差0.1公斤沒過磅成功的情形。劉祖蔭強調，類似事件「不會再犯」，代表女子57公斤的羅嘉翎和男子68公斤的邱義睿也是杭州亞運保障國手，其餘名單將等世錦賽後產出。

劉祖蔭提到，下月中的世錦賽選拔就算是亞運國手檢測，若是世錦賽國手非杭州亞運國手，世錦賽打進前3名的選手就可挑戰亞運國手，決選出最後前進杭州的成員。 中華跆拳道隊總教練劉祖蔭考察杭州亞運場館。特派記者曾思儒／杭州攝影 中華跆拳道隊總教練劉祖蔭考察杭州亞運場館。特派記者曾思儒／杭州攝影

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