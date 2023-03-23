格鬥／綜合格鬥列杭州亞運表演賽 協會：對選手大鼓勵

中華民國綜合格鬥協會今天表示，據日前召開的杭州亞運協調委員會第五次會議，已確定將綜合格鬥列入今年杭州亞運會表演賽，共設有男、女4面金牌，這也是綜合格鬥首度闖進亞運殿堂，未來將有機會爭取成為亞奧運正式競賽。

綜合格鬥列入今年亞運表演賽，16日在杭州舉行的第19屆亞運會亞奧理事會第五次亞奧協調委員會會議上被提出，最終由亞奧理事會亞運主任海德爾法曼（Haider Farman）向杭州亞運會組委會所提出的建議，最後獲得採納。

杭州亞運的綜合格鬥表演賽將進行為期兩天的比賽，預計共設有4個項目，將使用與武術相同的場地，不僅如此，13日綜合格鬥已被列入今年11月在泰國舉行的亞奧理事會第六屆亞洲室內和武術運動會的正式競賽項目。

在綜合格鬥已經普遍受到各國重視下，中華民國綜合格鬥協會理事長王尊侃表示，綜合格鬥已經在全世界掀起熱潮，也終於受到亞奧會的支持，相信在亞奧會制定更公平、更安全、更可看的競賽規程下，綜合格鬥歷經多年耕耘今終見曙光，無疑也是給台灣許多默默耕耘綜合格鬥項目教練、選手的莫大鼓勵。

王尊侃說：「中華民國綜合格鬥協會在歷經小巨蛋、和平籃球館、台北市立體育館多年的賽事經驗，也已培植了不少綜合格鬥的人才，未來肯定不負國人期待，會配合中華奧委會、體育署盡快完成周延完善的參賽備戰計畫。」

udn討論區