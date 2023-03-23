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網球／瑞信收購案燒到瑞士體壇 費德勒也受其贊助

中央社／ 日內瓦22日綜合外電報導
費德勒。 歐新社
費德勒。 歐新社

瑞士銀行（UBS）日前出手救市，宣布收購瑞士信貸銀行，雖避免讓全球陷入金融危機，卻也讓許多運動明星、隊伍和利潤豐厚的賽事贊助合約被打上大大的問號。

法新社報導，瑞士國家足球隊、網球名將費德勒（Roger Federer）、西班牙高球好手賈西亞（SergioGarcia）以及蘇黎世（Zurich）的新體育館，都由瑞士信貸（Credit Suisse）贊助。

瑞信上週股價暴跌，在瑞士政府、金融主管機關和央行斡旋下，這起規模高達30億瑞士法郎（約32億3000萬美元）併購案於19日倉促拍板。

高爾夫、馬術賽事及瑞士體育援助基金會（SwissSport Aid Foundation）也依賴瑞信的資助。瑞士體育援助基金會支持小眾運動中才華洋溢的年輕運動員。

瑞信自豪表示：「我們的贊助反映出我們對於卓越、永續性和夥伴關係的熱情。」

「新蘇黎世日報」（Neue Zurcher Zeitung）指出，無論瑞信如何深陷醜聞或調整其策略，「這家銀行一直都是體育的可靠夥伴」。

瑞信發言人告訴法新社：「目前我們將持續不變地維持相應的承諾。」

但瑞銀著重一級方程式賽車（Formula One）、體操和冰球，有自己的體育贊助組合，不一定會持續瑞信的贊助協議。

瑞信從1993年以來一直是管理機構瑞士足球協會（Swiss Football Association）的主要贊助商。

瑞士足球協會發言人阿諾德（Adrian Arnold）說，只要瑞信存在，國家隊的訓練夾克和球衣上就會留著瑞信的標誌。

費德勒是迄今與瑞信有關的最知名體壇人士。

雖然這位瑞士最偉大球星去年9月宣布退役，仍擔任瑞信品牌大使。

在高爾夫方面，瑞信贊助在克蘭蒙丹納（Crans-Montana）舉行的歐洲大師賽（European Masters）高球錦標賽，以及排名一度高居世界第2的西班牙好手賈西亞。賈西亞曾拿下2017年美國名人賽冠軍。

高爾夫 Roger Federer

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