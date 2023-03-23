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亞運／教練赤腳感受新場館 滑輪溜冰目標寫紀錄

聯合報／ 特派記者曾思儒／杭州即時報導
滑輪溜冰教練吳炯助考察杭州東部灣體育公園亞運輪滑館。特派記者曾思儒／攝影
滑輪溜冰教練吳炯助考察杭州東部灣體育公園亞運輪滑館。特派記者曾思儒／攝影

為9月登場的杭州亞運準備，中華奧會組成的考察團造訪杭州，實地走訪超過20個場館，今天早上考察體操、足球、滑輪溜冰和擊劍等場館，中華滑輪溜冰協會教練吳炯助更打赤腳直接踏上杭州東部灣體育公園亞運輪滑館，感受全球唯一7公尺拋物線的室內滑輪溜冰賽道。

吳炯助今天特別帶著滑輪溜冰鞋到場館，想實際體驗場地的平整度，最終雖沒辦法著鞋感受，他仍脫掉鞋襪，赤腳在嶄新場館走了兩圈。

「本來想穿鞋子去感受賽道平整度，因為這裡密度和工法和台灣不同。」吳炯助解釋說，杭州這座場館是全球第一座室內的7公尺寬拋物線賽道，在此之前南韓的場館是室外賽道，台灣的屏東賽道是鐵皮屋，台南是室外場，今天雖不能穿上滑輪鞋下場，用腳也能感受場館平整度。

滑輪溜冰向來是中華代表團「獎牌庫」，2017年台北世大運豪取10面金牌，上屆雅加達亞運也有2金1銅進帳，吳炯助強調，杭州亞運團隊會盡最大努力，「目標寫下紀錄！」

今天實地走訪杭州亞運戰場，吳炯助也實際感受室內場館的燈光和空間感，為9月登場的大賽做好準備打算調整移訓計畫。

吳炯助提到，原本就有設定到屏東和台南移地訓練的計畫，等4月決選後就會展開移訓，考察後打算將移訓時間再拉長，讓選手的彎道穩定度能到百分百，再配合運科，最後選擇最相似的場館去做演練，「屏東、台南都去，確認哪個場地比較接近（杭州東部灣體育公園亞運輪滑館），目前屏東的漆是綠的，台南漆是藍色，拋物線就要去試了才知道。」

滑輪溜冰教練吳炯助考察杭州東部灣體育公園亞運輪滑館。特派記者曾思儒／攝影
滑輪溜冰教練吳炯助考察杭州東部灣體育公園亞運輪滑館。特派記者曾思儒／攝影
滑輪溜冰教練吳炯助考察杭州東部灣體育公園亞運輪滑館。特派記者曾思儒／攝影
滑輪溜冰教練吳炯助考察杭州東部灣體育公園亞運輪滑館。特派記者曾思儒／攝影
滑輪溜冰教練吳炯助考察杭州東部灣體育公園亞運輪滑館。特派記者曾思儒／攝影
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亞運 滑輪溜冰

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