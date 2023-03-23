青春動滋券只發16至22歲 教育部：運動參與低於平均

行政院在今天宣布將針對16歲至22歲國民發放500元的青春動滋券，希望能延續動滋券推動成效，對於為何選擇16歲至22歲族群作為發放對象，教育部次長林騰蛟指出，依據體育署在110年運動賽事參與情形報告，各級學校教育階段裡面，總平均假日參與運動占百分之62.4，不過在高中職與大專階段都低於平均值，因此，希望透過青春動滋券培養他們規律運動與觀看運動賽事的習慣。

本次青春動滋券規劃方案，發放額度每人每年發500元，對象16歲至22歲國民，領用時間112年6月1日至12月31日，民眾領取與抵用方式為至動滋網登錄個人基本資料，領取QR Code及付款碼，實體店面採取QR Code消費抵用，線上則為使用付款碼抵用，這次將採取電子錢包的方式，可以分次折抵。

業者參與方式則為5月1日起上動滋網登錄資訊，將由體育署進行審核，只要符合做運動、看比賽相關服務之事業皆可申請，採取日日對帳、周周結算、速速撥款的方式來進行。

對於這次青春動滋券設定發放對象在16至22歲，教育部次長林騰蛟也解釋原因，根據體育署110年運動賽事參與情形報告，各級學校教育階段裡面，總平均假日參與運動占百分之62.4，其中國小占8成、國中占6成7、高中職占5成8、大專只有占4成9，高中職與大專部分是低於總平均數，推測高中職學生課業壓力大，比較著重在升學部分，沒有顧及到運動習慣養成，大專校院選擇活動多元，運動參與比例降低，一方面希望能夠紓解高中職學生的課業壓力，另外一方面也希望引導學生參與體育運動參與，能夠強化人際關係，希望16至22歲族群能在年輕時就培養規律運動習慣。

林騰蛟也指出，高中職與大專學生自主能力強，能獨立完成運動消費，這個階段運動習慣養成，對於成年後的身心健康、學業成就與社交能力都有很大助益，同時考慮到預算規模有限，所以這次青春動滋券以16歲至22歲國民為對象。

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